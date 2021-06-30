Серена Уильямс отказалась играть на Олимпийских играх в Токио по "множеству причин"

27 июня на пресс-конференции перед Уимблдоном чемпионка по теннису и четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс неожиданно объявила, что не будет играть на Олимпийских играх 2021 года в июле в Токио.
Уильямс не уточнила, почему она не будет участвовать в предстоящих Олимпийских играх.
-Я принял олимпийское решение по множеству причин, - заявил Уильямс. -Я не хочу вдаваться в них сегодня, но, может быть, в другой день, пишет yourtango.com.
Поклонники надеются, что Уильямс скоро расскажет больше об этих причинах, но тем временем люди в Интернете выдвинули свои собственные теории.
Вот четыре довольно разумных теории о том, почему Серена Уильямс не поедет на Олимпийские игры в Токио.
1. Она не сможет привести свою 3-летнюю дочь.В 2017 году у Уильямс родился первый ребенок Алексис Олимпия Оганян-младшая («Олимпия» как отчество идеально подходит для ребенка Уильямса, не собираюсь врать).
Олимпийские игры в Токио в настоящее время имеют международный запрет на посещение зрителей, что немного усложняет жизнь соревнующихся спортсменов, если у них есть семья, которую они хотели бы привезти с собой.
Оргкомитет Токио-2020 заявил, что будет делать некоторые исключения в каждом конкретном случае, представитель комитета сказал: «После обсуждений с МОК было принято решение отказаться от разрешения членам семей спортсменов и друзьям, которые будут сопровождать их на Игры».
Отвечая на вопрос о запрете во время интервью Sky Sports, Уильямс сказал: «Это действительно хороший вопрос. Я не провел 24 часа без нее, так что это своего рода ответ на сам вопрос. Мы лучшие друзья.
Так что это определенно могло быть причиной ее отсутствия.
2. Пандемия все еще продолжается.Несмотря на то, что большая часть мира снова начинает открываться, COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство у многих.
Очевидно, пандемия вывела из строя весь наш мир более чем на год, и некоторые страны открываются медленнее.
Япония обеспокоена тем, что проведение Олимпийских игр приведет к увеличению числа случаев заболевания.
По данным Reuters, 10,3% жителей Японии полностью вакцинированы против Covid, по сравнению с 46,6% населения США.
Такие спортсмены, как Рафаэль Надаль и Доминик Тим, заявили, что решили пропустить Олимпиаду по личным причинам.
Это может быть еще одной понятной причиной пропустить соревнование, поскольку мы просто как будто вышли из леса.
3. Уильямс может отдавать приоритет турнирам Большого шлема.Уильямс всегда была сосредоточена на выигрыше турниров Большого шлема, теперь у нее на счету 23 одиночных игры.
В мире тенниса турниры Большого шлема, «когда конкурентоспособный теннисист выигрывает все четыре крупных теннисных турнира», считается самым престижным из возможных достижений.
Олимпийские игры проводятся раз в четыре года, тогда как шлема можно выиграть ежегодно.
А до Уильямса всего один турнир Большого шлема до того, чтобы побить мировой рекорд из 24 титулов Большого шлема в одиночном разряде, который в настоящее время принадлежит Маргарет Корт.
4. Некоторые думают, что Уильямс может опасаться, что она уже достигла своего пика.Уильямс 39 лет, что значительно превышает средний пенсионный возраст для этого вида спорта, который составляет 27 лет, несмотря на то, насколько явно она талантлива.
К сожалению, спорт ценится более молодыми игроками, и как только вы пройдете определенный рубеж, даже если это может означать, что вы все еще молоды во всех других сферах, вы фактически вынуждены уйти на пенсию.
С четырьмя золотыми медалями, 23 титулами турниров Большого шлема в одиночном разряде, тремя Открытыми чемпионатами Франции, шестью Открытыми чемпионатами США и еще большим количеством наград и похвал - Уильямс нечего доказывать.
Она вроде все сделала ...
Уильямс опустилась на восьмую строчку в мире, что, очевидно, по-прежнему впечатляет, но, возможно, это признак того, что она уже прошла свой расцвет .
Не говоря уже о том, что за свою карьеру она уже выиграла 94 миллиона долларов. Неужели ей нужно больше?