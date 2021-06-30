Какой будет погода в последний день июня в Бердске?
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Какой будет погода в последний день июня в Бердске?

6:30:366/30/2021Фото: pixabay.com
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В народе в этот день верили, что 30 июня вся нечистая сила собирается в одном месте и устраивает гуляния. Они могут совершать различные пакости и даже наслать на человека болезнь.

Жителей ожидает дождливая погода

30 июня 2021 года, в Бердск снова придут осадки в виде дождя. Этот день будет довольно прохладным, температура воздуха не превысит 20 градусов тепла. Вероятность осадков 79 % днем, хотя к вечеру снизится. При этом сильного ветра не ожидается, подует северо-западный 1.4 м/с. Относительная влажность воздуха составит 81%.

В православии 30 июня день памяти Персидских мучеников Савелия, Мануила и Исмаила. По народному календарю дату называют днем молодого Ярилы или день Мануила и Савелия.

История праздника сообщает, что Мануил и Савелий понесли очень большую жертву за свою веру. Когда они уже были зрелыми, язычники пытались заставить их отречься от Христа. Они этого не сделали и тогда были наказаны: умерли мученической смертью, в конце их обезглавили.

В народе в этот день верили, что 30 июня вся нечистая сила собирается в одном месте и устраивает гуляния. Они могут совершать различные пакости и даже наслать на человека болезнь.

Поэтому люди всячески предостерегали себя от опасности.

Заворачивали в кусочек ткани чесночную головку. И носили его везде с собой.

И обязательно носили крестик из серебра.

В каждой комнате развешивали букеты из высушенных трав - крапивы, полыни и чабреца.

Обрызгивали углы святой водой.

Приметы в этот день:

Если 30 июня дождь, значит этим летом будет щедрый урожай.

Если выпадет много осадков, это говорит о снежных зимних месяцах.

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