Какой будет погода в последний день июня в Бердске?

30 июня 2021 года, в Бердск снова придут осадки в виде дождя. Этот день будет довольно прохладным, температура воздуха не превысит 20 градусов тепла. Вероятность осадков 79 % днем, хотя к вечеру снизится. При этом сильного ветра не ожидается, подует северо-западный 1.4 м/с. Относительная влажность воздуха составит 81%.
В православии 30 июня день памяти Персидских мучеников Савелия, Мануила и Исмаила. По народному календарю дату называют днем молодого Ярилы или день Мануила и Савелия.
История праздника сообщает, что Мануил и Савелий понесли очень большую жертву за свою веру. Когда они уже были зрелыми, язычники пытались заставить их отречься от Христа. Они этого не сделали и тогда были наказаны: умерли мученической смертью, в конце их обезглавили.
В народе в этот день верили, что 30 июня вся нечистая сила собирается в одном месте и устраивает гуляния. Они могут совершать различные пакости и даже наслать на человека болезнь.
Поэтому люди всячески предостерегали себя от опасности.
Заворачивали в кусочек ткани чесночную головку. И носили его везде с собой.
И обязательно носили крестик из серебра.
В каждой комнате развешивали букеты из высушенных трав - крапивы, полыни и чабреца.
Обрызгивали углы святой водой.
Приметы в этот день:
Если 30 июня дождь, значит этим летом будет щедрый урожай.
Если выпадет много осадков, это говорит о снежных зимних месяцах.