Пациенты с COVID-19 быстрее выздоравливают при лечении активаторами метаболизма, показало исследование
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Пациенты с COVID-19 быстрее выздоравливают при лечении активаторами метаболизма, показало исследование

4:00:096/30/2021Фото: pixabay.com
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Лечение активаторами метаболизма улучшает здоровье печени и снижает уровень воспаления, о чем свидетельствуют маркеры воспаления

коронавирус, пандемия, COVID-19
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Согласно исследованию, опубликованному сегодня в Advanced Science, метаболические активаторы могут сократить время восстановления на 3,5 дня у пациентов с COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести.

Исследователи также обнаружили, что лечение активаторами метаболизма улучшает здоровье печени и снижает уровень воспаления, о чем свидетельствуют маркеры воспаления, пишет medicalxpress.com.

Проведенное исследователями из лаборатории науки для жизни Королевского технологического института KTH в Стокгольме в сотрудничестве с Академией Сальгренска в Гетеборге и Королевским колледжем в Лондоне, клиническое исследование третьей фазы на людях показало, что пациенты с COVID-19 от легкой до умеренной которые также получали стандартное лечение испытали снижение на 3,5 день в времени восстановления при приеме комбинации метаболических активаторов: никотинамид рибозида (НП), L-серин, N-ацетил-L-цистеина (NAC), и L-карнитин тартрат. Все четыре активатора направлены на улучшение функции митохондрий. Результаты исследования основаны на результатах клинических данных второй фазы .

В ходе рандомизированного плацебо-контролируемого двойного слепого клинического исследования третьей фазы 309 амбулаторных пациентов в Учебно-исследовательской больнице Умрание Университета медицинских наук, Стамбул, Турция, были случайным образом распределены в соотношении 3: 1 для приема метаболических активаторов или плацебо.  Пациенты получали комбинированные активаторы или плацебо два раза в день в течение 14 дней, и клинический статус оценивался посредством ежедневных телефонных проверок.

«Наши данные третьего этапа показывают, что метаболические активаторы значительно улучшают выздоровление, здоровье печени и маркеры воспаления у пациентов с COVID-19», - говорит ведущий автор исследования Адиль Мардиноглу, профессор KTH и Kings College и научный сотрудник Science. для лаборатории жизни.

«Дисфункциональные митохондрии участвуют в ухудшении прогрессирования COVID-19, и мы рады обнаружить, что комбинация этих метаболических активаторов помогает снять стресс, испытываемый организмом инфицированного пациента».

Исследование было проведено в партнерстве со стокгольмской ScandiBio Therapeutics AB и калифорнийской ChromaDex (NASDAQ: CDXC), которые предоставили один из четырех ингредиентов ( никотинамид рибозид ) через Программу внешних исследований ChromaDex (CERP). Совместно со стратегическим партнером Viscoran (Турция) заявка на одобрение препарата была подана в Министерство здравоохранения Турции.

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