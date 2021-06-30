Астрологи назвали самый редкий и уникальный знак зодиака
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Астрологи назвали самый редкий и уникальный знак зодиака

1:25:196/30/2021,ИЗЗИ ДЕЙБЕ [IZZI DEYBE]Фото: pixabay.com
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«Они редки, как уникальные драгоценные камни, потому что ими управляет Уран». О каком это знаке? О Вас?

Сезоны знаков зодиака обычно длятся 30 дней

Сезон Водолея обычно длится с 20 января по 18 февраля, и люди, рожденные, когда Солнце находится в Водолее, считаются уникальными. Никогда не встречали Водолея? Объясняем, почему Водолеи так редки.

Водолеи - прогрессивные гуманитарии Зодиака, не идущие в ногу с трендами.

Символ Водолея - водонос, поэтому этот знак часто путают с водным знаком.

Водолей не касается воды, что многое говорит о том, почему знак такой рациональный, а не эмоциональный.

Водолеи ориентированы на будущее и все о технологиях и новых вещах, которые помогают миру прогрессировать.
Эта фигура водолея льет воду из урны, и по этой причине древние римляне использовали сезон Водолея для уборки своих домов.

Римское слово Februarius, обозначающее февраль, по-римски означает месяц очищения.

По словам астролога Сью Томпкинс, астрологи интерпретируют воду как смывание прошлого.

Другие астрологи считают, что он представляет Водолея как гуманиста, следящего за тем, чтобы мир орошался водой.

Почему Водолеи такие редкие?

Водолей, по-видимому, самый редкий знак зодиака из 12 знаков зодиака, и теория имеет смысл.

Февраль - самый короткий месяц, поэтому люди считают, что сезон Водолея короче.

Это означало бы, что в сезоне Водолея будет меньше дней рождений ... но так ли это?
Сезоны знаков зодиака обычно длятся 30 дней, включая сезон Водолея!

В сезоне Водолея дней не меньше, поэтому Водолеи встречаются не реже.

Если бы теория была верной, под знаком Водолея родилось бы на миллионы меньше людей, чем под другими знаками.
Астролог Франческа Одди говорит, что Водолея не меньше, и эта теория - «ерунда».

Она сказала: «Небо разделено на 12 равных частей, и солнце находится в знаках в течение равного времени.

«Сезон Водолея примерно с 20 января по 19 февраля».
Франческа сказала, что даже несмотря на то, что Водолеев не меньше, этот знак все еще «редок».

Водолеи выделяются из толпы, им нет дела до вашего статуса или денег, и они не судят вас ни за что, кроме вашего характера.

Франческа сказала: «Водолеи также редки, потому что они уникальны - уникальность является синонимом редкости.

«Они редки, как уникальные драгоценные камни, потому что ими управляет Уран».

Источник: express.co.uk

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