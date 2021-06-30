Какой сегодня церковный праздник 30 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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30.06
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Какой сегодня церковный праздник 30 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:006/30/2021Фото: pxhere
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Сегодня запрещено давать в долг деньги и протягивать зажигалку или спички, иначе благополучие и жизнь покинет дом.

церковь
Продолжается Петров пост. Сегодня- сухоядение

Православные праздники 30 июня

Петров пост (Апостольский)
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Народные праздники

Мануйло и Савелий

В этот народный праздник чтут память трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила.

В этот день устраивают ярмарки и гуляния. На берегах озер и рек разводят костры, водят хороводы, готовят блюда из яиц.

В этот день нельзя давать в долг деньги и огонь, иначе благополучие и жизнь покинет дом.

Детям нельзя рвать кувшинки, иначе они могут утонуть.

Много осадков сулят снежную зиму.

Приметы


  • Радуга вечером в этот день предвещает хорошую погоду, а багровый закат – сильный ветер и ненастье.
  • Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дождем, распускаются в пасмурную погоду – к хорошим, солнечным дням.
  • Если в июне частые зарницы – будет хороший урожай.
  • Инверсионный след самолета на небе короткий, тает на глазах – к погожему дню.
  • Звери чаще начинают чихать – к ненастью.

Источник: my-calend

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