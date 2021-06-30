Какой сегодня церковный праздник 30 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 30 июняПетров пост (Апостольский)
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила
Народные праздники
Мануйло и Савелий
В этот народный праздник чтут память трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила.
В этот день устраивают ярмарки и гуляния. На берегах озер и рек разводят костры, водят хороводы, готовят блюда из яиц.
В этот день нельзя давать в долг деньги и огонь, иначе благополучие и жизнь покинет дом.
Детям нельзя рвать кувшинки, иначе они могут утонуть.
Много осадков сулят снежную зиму.
Приметы
- Радуга вечером в этот день предвещает хорошую погоду, а багровый закат – сильный ветер и ненастье.
- Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дождем, распускаются в пасмурную погоду – к хорошим, солнечным дням.
- Если в июне частые зарницы – будет хороший урожай.
- Инверсионный след самолета на небе короткий, тает на глазах – к погожему дню.
- Звери чаще начинают чихать – к ненастью.
Источник: my-calend