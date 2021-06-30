"Вертолетную" дорогу на дачи водозабора пообещал отремонтировать вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Дорогу на водозабор Бердска снова будут ремонтировать. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Напомним, что жители Бердска неоднократно жаловались на ужасающее дорожное покрытие. Так, 7 июня горожанка предоставила видео из которого по ее словам следует, что вся дорога на водозабор представляет собой одну большую проблему.
Как пояснил вчера, 29 июня "Курьер. Среда. Бердск" Владимир Захаров, ремонт асфальта, который начали ремонтировать в мае, ещё полностью не завершен.
- Есть участок вдоль тополей, который вызывает вопросы. Он порядка полутора километров в рамках содержания. Сейчас идут дожди. Есть разрушения. Работы по аварийному ремонту будут проведены. На этой неделе закончим. Пока планируем так, но все зависит от погоды, так как в дождь с асфальтом не работают,- заверил читателей Владимир Захаров.
Напомним, что в последний раз дорогу к дачам Бердска ремонтировали весной. В настоящее время бердчане вновь пребывают в ожидании долгожданного ремонта.