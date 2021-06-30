Гороскоп на 1 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

Овен
В вашей голове будет слишком много разных идей по поводу ваших занятий. Однако вам нужно отсеять ненужное и заняться по настоящему важными делами на сегодня, иначе день пройдет в бестолковой суете.
Телец
Вы сегодня всем скажете, что вы заняты, и от всех отдалитесь. Но именно сегодня вам может поступить новое предложение о работе - не упустите его в желании побыть в одиночестве.
Близнецы
К вам вплотную подошли жизненные перемены. Вам захочется менять все - от чашки для кофе, до длины волос и их цвета. Но работе рутина тоже приелась. Можно все менять, главное - не суетиться.
Рак
Вам пришла пора проявить свои таланты и креатив. Не смотря на недовольство и подозрительность начальства все пройдет на ура. В любви тоже вас ждут успехи - лишь бы любимый человек вам улыбнулся.
Лев
сегодня вы буквально бурлите новыми идеями. Но все их примут и поймут -придется в этом убеждать коллег. Отдых на природе сложится хорошо и вы о нем не пожалеете.
Дева
Постарайтесь сегодня контролировать все свои поступки и слова, иначе станете объектом зависти, а это для вас будет плохо. На работе все начнет наконец складываться так, как вам это нужно, главное, не переоцените своих сил.
Весы
Сегодня вам все будут аплодировать. В переносном смысле, но всё же. Главное - следить за своими чувствами и не возгордиться. В любви все не очень радужно, потому что вы.... ревнуете? Гоните прочь от себя дурные мысли.
Скорпион
В вас накопилось много созидательных идей и весь месяц вы будете пытаться их реализовывать. Чтобы все прошло успешно - получите все консультации у опытных людей. Сил вам хватит на все.
Стрелец
Сегодня есть риск попасть в конфликт в ваших личных отношениях, который может затянуться надолго. Зато вы сможете успокоиться и найти оптимальное решение проблемы. Старые дела нужно заканчивать - откладывать больше нельзя.
Козерог
Посмотрите на себя со стороны - не ведет ли вы себя, словно эгоист? Именно по этой причине ваш авторитет может падать. Избегайте конфликтов и ведите себя скромнее. Будут благоприятными финансовые вложения в проверенное дело.
Водолей
Вы сегодня не только сами кого-то можете обмануть, но и сами попадетесь в ловушку. закон бумеранга будет действовать во всех сферах, а потому пересмотрите свое отношение к окружающим. Уделите время родным.
Рыбы
Вам очень нужна медитация на природе или у озера. Дело не в здоровье а в мыслях, в которых надо навести порядок. Будьте аккуратны с подписанием документов.