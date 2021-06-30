Мощный геомагнитный удар 30 июня 2021: Что ждёт метеопатов в 9-часовую магнитную бурю

Сегодня, 30 июня , в последний день июня в магнитном поле Земли будет наблюдаться необычное явление — соседствующие рядом полный штиль и мощный удар магнитной бури, 9-часовая малая геомагнитная буря и три часа без каких-либо заметных возмущений. И всё это уместится в одни сутки. Людям, состояние здоровья которых сильно зависит от космической погоды, нужно быть собранными и внимательными. К метеопатам относятся жители нашей планеты, имеющие сложные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, люди с нестабильной психикой, перенесшие тяжелые болезни и операции, подростки с неокрепшей нервной системой. В зоне риска в плохую космическую погоду оказываются и беременные женщины.
В начале суток 30 июня магнитное поле Земли будет находиться в стабильно спокойном состоянии, до 6 часов утра небольшие возмущения силой 2 балла вряд ли окажут заметное влияние на здоровье метеопатов. К 9 часам утра и эти колебания успокоятся, и в магнитосфере планеты не будет даже заметных возмущений. Казалось бы, космическая погода выровнялась и неприятностей ждать неоткуда. К полудню «качка» начнет усиливаться, и в 12 часов 30 июня начнется малая геомагнитная буря, которая завершится ближе к ночи, в 21 час. Оставшиеся часы суток в магнитном поле Земли будут фиксироваться небольшие возмущения переходящие в слабую геомагнитную бурю.
Как влияет магнитная буря на здоровье метеопатов? В дни и часы магнитных бурь на Земле даже метеосвободный человек может чувствовать:
- головную боль, головокружения, мигрени, возможна кратковременная потеря сознания;
- боли в области сердца;
- резкие скачки артериального давления;
- боли в суставах и позвоночнике;
- потерю аппетита, тошноту, жажду, боли в области живота;
- слабость, быструю утомляемость, апатию.
Нервная система человека подвержена сильному влиянию магнитных бурь. Люди становятся неуправляемыми, конфликтными, ссоры и скандалы вспыхивают на пустом месте, растет число преступлений.
Что поможет человеку пережить магнитную бурю и сохранить здоровье?
- здоровый образ жизни;
- здоровое питание;
- баланс работы и отдыха;
- оптимистический взгляд на мир;
- взаимопомощь и взаимовыручка в семье и коллективе.
Как переживают магнитные бури наши читатели?
Ирина Викторовна, 56 лет:
- Устаю от самой маленькой нагрузки, постоянно хочу спать. Болит голова. Очень сильно падает зрение.
Елена Александровна, 53 года:
- Не могу ничего есть, болит голова и тошнит. Плохо сплю, бессоница. До половины ночи считаю баранов, утром хочу спать.
Наталья Юрьевна, 42 года:
- Скачет давление, болит сердце. Пульс сильно меняется, то часто, но еле-еле бьется. Боюсь инфаркта, так как больное сердце. Постоянно хочется пить, мучает жажда.