Вчера, 29 июня, состоялся матч 1\8 финала чемпионата Европы. Там встретились сборная Украины и сборная Швеции. Завершилась игра крайне неожиданно для всех болельщиков – украинцы обыграли шведов со счетом 2:1. В первом тайме команды по очереди забили в ворота соперников – на точный удар Александра Зинченко шведы ответили голом Эмиля Форсберга. После перерыва сборные не смогли забить и матч перешел в дополнительное время.А вот ужена 98 минуте сборная Швеции осталась в меньшинстве после удаления Маркуса Даниэльссона. А в концовке дополнительного времени Артём Довбык забил победный гол. В четвертьфинале Евро-2020 Украина встретится с командой Англии. Эта игра состоится в Риме 3 июля.
Сборная Украины выиграла сборную Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Счет 2:1
8:47:566/30/2021
В четвертьфинале Евро-2020 Украина встретится с командой Англии. Эта игра состоится в Риме 3 июля.
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