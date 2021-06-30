Сборная Украины выиграла сборную Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Счет 2:1
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сборная Украины выиграла сборную Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Счет 2:1

8:47:566/30/2021Фото: pixabay
0

В четвертьфинале Евро-2020 Украина встретится с командой Англии. Эта игра состоится в Риме 3 июля.

Футбол
Определяются чемпионы
Вчера, 29 июня, состоялся матч 1\8 финала чемпионата Европы. Там встретились сборная Украины и сборная Швеции. Завершилась игра крайне неожиданно для всех болельщиков – украинцы обыграли шведов со счетом 2:1. В первом тайме команды по очереди забили в ворота соперников – на точный удар Александра Зинченко шведы ответили голом Эмиля Форсберга. После перерыва сборные не смогли забить и матч перешел в дополнительное время.
А вот ужена 98 минуте сборная Швеции осталась в меньшинстве после удаления Маркуса Даниэльссона. А в концовке дополнительного времени Артём Довбык забил победный гол. В четвертьфинале Евро-2020 Украина встретится с командой Англии. Эта игра состоится в Риме 3 июля.
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
И деньги не спасают: миллиардер заболел COVID и умер
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Группа крови, обладающая самым сильным иммунитетом
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
матчЕвро-2020Украина-Швеция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За кого болели?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 30 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:00 6/30/2021
    Какой сегодня церковный праздник 30 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Душевные поздравления с Днём сотрудника службы охраны УИС РФ на 30 июня
    8:15:50 6/30/2021
    Душевные поздравления с Днём сотрудника службы охраны УИС РФ на 30 июня
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 июня 2021 в России и мире
    7:40:02 6/30/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 июня 2021 в России и мире
    Позитивные поздравления с Днём экономиста на 30 июня для специалистов
    7:10:03 6/30/2021
    Позитивные поздравления с Днём экономиста на 30 июня для специалистов
    БердскКакой будет погода в последний день июня в Бердске?
    6:30:36 6/30/2021
    Какой будет погода в последний день июня в Бердске?
    С Днём радиотехнических войск ПВО ВКС РФ 30 июня: картинки и поздравления
    6:20:09 6/30/2021
    С Днём радиотехнических войск ПВО ВКС РФ 30 июня: картинки и поздравления
    БердскМощный геомагнитный удар 30 июня 2021: Что ждёт метеопатов в 9-часовую магнитную бурю
    5:45:50 6/30/2021
    Мощный геомагнитный удар 30 июня 2021: Что ждёт метеопатов в 9-часовую магнитную бурю
    Воздвижение Креста Господня-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    5:00:00 6/30/2021
    Воздвижение Креста Господня-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    Пациенты с COVID-19 быстрее выздоравливают при лечении активаторами метаболизма, показало исследование
    4:00:09 6/30/2021
    Пациенты с COVID-19 быстрее выздоравливают при лечении активаторами метаболизма, показало исследование
    30 июня - Международный день парламентаризма: красивые поздравления в стихах
    3:10:28 6/30/2021
    30 июня - Международный день парламентаризма: красивые поздравления в стихах