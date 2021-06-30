В Бердске названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 30 июня 2021

По данным оперативного штаба на 30 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 940 жителей. За последние сутки взято 336 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии 1805. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1896 случаев коронавирусной инфекции. В образовании: в школах города заболевших нет, а в детсаду найдены один зараженный воспитанник и один сотрудник детского сада. На карантин по COVID-19 закрыта одна группа детского сада. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.
Напомним, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".