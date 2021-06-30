Сын российского чиновника в Москве утопил Tesla за несколько миллионов в реке
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Сын российского чиновника в Москве утопил Tesla за несколько миллионов в реке

8:56:226/30/2021Фото: ВК Барфиха Лайф
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Дорогую иномарку пришлось вытаскивать подъемным краном.

Тесла уже не подлежит восстановлению

Вчера, 29 июня, в Московской области произошло серьезное ДТП. Все случилось в Одинцовском районе на 7-километре Подушкинского шоссе. Там в аварию попал электрокар Тесла. Как оказалось, за рулем дорогой иномарки находился сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко — 21-летний студент МГИМО Артем Степаненко.

Выяснилось, что во время движения водитель не справился с управлением, наехал на препятствие и после этого машину выбросило в реку.

К счастью, сам молодой человек не пострадал. А вот Теслу уже вряд ли оживить – автомобиль пришлось вытаскивать краном.

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