Сын российского чиновника в Москве утопил Tesla за несколько миллионов в реке

Вчера, 29 июня, в Московской области произошло серьезное ДТП. Все случилось в Одинцовском районе на 7-километре Подушкинского шоссе. Там в аварию попал электрокар Тесла. Как оказалось, за рулем дорогой иномарки находился сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко — 21-летний студент МГИМО Артем Степаненко.
Выяснилось, что во время движения водитель не справился с управлением, наехал на препятствие и после этого машину выбросило в реку.
К счастью, сам молодой человек не пострадал. А вот Теслу уже вряд ли оживить – автомобиль пришлось вытаскивать краном.