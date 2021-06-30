Как выглядит 63-летняя Шерон Стоун в купальнике. Смотрите уникальное фото с пляжа в Майами
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Как выглядит 63-летняя Шерон Стоун в купальнике. Смотрите уникальное фото с пляжа в Майами

9:26:026/30/2021Фото: Нравится творчество Шерон Стоун?
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Вместе с ней отдыхает и ее 43-летний бойфренд-манекенщик.

Шерон Стоун для своего возраста выглядит шикарно


63-летняя актриса Шерон Стоун выложила фотографии с последнего отпуска. Как видно на кадрах, она проводит его в Майами вместе со своим бойфрендом – аргентинским манекенщиком Мартином Микой. Он, кстати, младше своей избранницы на 20 лет, но, тем не менее, не боится демонстрировать свои чувства к известной красотке на людях.

Кстати, также как и ее друг, все фанаты Шерон в восторге от ее фигуры, а редактора модных журналов публикуют ее фото с подписью «секс-символ». Недавно в интервью одному из журналов Шерон призналась, что хочет быть похожа на Мадонну (они, кстати, ровесники). Поэтому актриса узнала через друзей об образе жизни певицы. Выяснилось, что Мадонна не пьет алкоголь, поэтому Шерон тоже от него отказалась. Также Шерон избегает сладкого, глютена и кофе. Актриса любит заниматься в бассейне, больше двигаться в течение дня – например, припарковать машину подальше или пробежать по лестнице вместо лифта.

Шэрон Стоун на пляже




 










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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)




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