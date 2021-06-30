Прямая трансляция президента Владимира Путина 30 июня 2021. Смотрите онлайн в 12.00 по Москве
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Прямая трансляция президента Владимира Путина 30 июня 2021. Смотрите онлайн в 12.00 по Москве

10:18:376/30/2021Фото: кремлин.ру
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Прием вопросов стартовал еще 20 июня. Свой вопрос можно задать и сегодня, 30 июня, пока будет вещать глава государства.

Владимиру Путину россияне начали задавать вопросы

30 июня в 12:00 по Москве президент России Владимир Путин проведет прямую линию. Он ответит на многие вопросы россиян в прямом эфире. Известно, что прием вопросов стартовал еще 20 июня. Свой вопрос можно задать и сегодня, 30 июня, пока будет вещать глава государства. Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы также будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Смотрите трансляцию Прямой линии президента в эфире прямо сейчас.

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