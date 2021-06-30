Можно ли делать прививку, если есть антитела?
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Можно ли делать прививку, если есть антитела?

12:27:356/30/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Даже если в организме человека присутствуют антитела, это не значит, что их достаточно, чтобы организм мог бороться с коронавирусной инфекцией.

Если в организме человека присутствуют антитела, это не значит, что их достаточно, чтобы организм мог бороться с коронавирусной инфекцией
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Пока в России начинается принудительная вакцинация от “китайского вируса”, у граждан все еще остаются сомнения и вопросы по поводу того, когда и при каких условиях следует делать прививку. О том, можно идти на прививку, если у человека в организме есть антитела к “ковиду” - в нашем материале.

Ранее власти заявляли, что после перенесенного коронавируса и при наличии антител прививаться нельзя, а делать это можно только когда их число приблизится к нулю. Однако с тех произошли большие перемены, в том, числе в стране появилось два новых штамма коронавируса - “индийский” и “дельта”, которые намного опаснее самого первого штамма. Это внесло некоторые корректировки в сроки вакцинации.

Так, по словам главы Министерства здравоохранения, в нынешней ситуации прививаться нужно через шесть месяцев после болезни и после первой вакцинации двумя дозами “Спутника”, потому что такие меру защитят от тяжелых последствий заражения новыми штаммами вируса. Они, в свою очередь требуют более высокого уровня антител. При этом подчеркивается, что через полгода после прививки ревакцинация нужна, даже если антитела присутствуют в организме. По словам некоторых специалистов, их уровень ни на что не влияет и не делает хуже. Такой же точки зрения придерживаются медики в Европе и в США. Так, согласно рекомендациям, вакцинировать следует через 3-6-8 месяцев, после перенесенного коронавируса.

Даже если в организме человека присутствуют антитела, это не значит, что их достаточно, чтобы организм мог бороться с коронавирусной инфекцией. Также они постепенно исчезают из кровотока, поэтому их количество следует поддерживать прививкой, особенно, когда есть угроза в виде более агрессивных штаммов. Даже если это не спасет от заражения, то практически к нулю снизит вероятность тяжелого течения болезни.

Раньше специалисты склонялись к мнению, что если у человека в организме выработались свои защитные антитела, то прививка может негативно сказать на их уровне. Сейчас же все чаще рекомендуется вакцинироваться буквально спустя пару месяцев. При это срок, через который следует прививаться зависит от уровня антител в организме, поэтому дату должен определять врач. На данный момент практически нет исследований, которые сравнивали число заболеваний у тех, кто уже переболел и тех, кто сделал прививку.

Также отмечается - если у человека обнаружились антитела, а он не знал, что перенес “ковид”, сделать прививку желательно, потому что антитела от вакцинации мощнее тех, что выработались естественным путем. В нынешних реалиях, когда вирус стал мощнее, даже с антителами прививаться можно, однако главное сначала проконсультироваться со специалистом.

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