Сатурация при ковид: у взрослых и детей, тревожные сигналы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сатурация при ковид: у взрослых и детей, тревожные сигналы

12:30:086/30/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
0

Истинную сатурацию можно узнать, сдав на анализ артериальную кровь. Но этот способ слишком долог для заражённых коронавирусом. Быстро получить информацию помогает пульсоксиметр.

Защитится от коронавирусной инфекции сложно
Сюжет: Третья волна коронавируса
Миллион контактных больных: Крайне сложной назвал ситуацию с коронавирусом министр Мурашко

Миллион контактных больных: Крайне сложной назвал ситуацию с коронавирусом министр МурашкоВ Бердске названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 30 июня 2021Ещё 174 новости

Кислород – вещество первой необходимости для работы организма. Человек получает его вместе с дыханием. Лёгкие выбирают молекулы кислорода из воздуха во время вдоха и отправляют их в кровоток. Там эритроциты доставят кислород к органам и тканям, обогатив их «топливом» для химических реакций, связанных с получением энергии.
Сатурация показывает, насколько кровь насыщена кислородом. Измеряют сатурацию в процентах. Нарушения в работе организма понижают её, создавая угрозу кислородного голодания. Новая коронавирусная инфекция негативно влияет на лёгкие, заставляя сатурацию падать, а человека оказываться на грани гибели.

Как измерить?
Истинную сатурацию можно узнать, сдав на анализ артериальную кровь. Но этот способ слишком долог для заражённых коронавирусом. Быстро получить информацию помогает пульсоксиметр. Всего несколько секунд ему потребуется, чтобы оповестить владельца или медика об опасности.
Прибор, закреплённый на пальце, пропускает через него луч света, чтобы проанализировать оттенок крови. На него влияет количество кислорода в кровотоке. Результат отразится на дисплее пульсоксиметра, и заявит о себе звуковым сигналом.

Какие нормы?
Взрослые и дети, достигшие года, имеют одну и ту же сатурацию. У грудных младенцев норма может быть снижена до 93-96%. Уровень кислорода «подтянется» к взрослому через несколько месяцев жизни.
От 95 до 99% – сатурация нормальная.
От 90 до 94% – дыхательная недостаточность, в норме встречается у курильщиков и людей с хроническими заболеваниями лёгких.
От 79 до 89% – ощутимая дыхательная недостаточность, при коронавирусе говорит, что легкие поражены.
Меньше 79% – пациента нужно срочно госпитализировать, поражение лёгких при коронавирусе более 50%.
При сатурации меньше 60% человек впадает в кому, вызванную кислородным голоданием.

Тревожные признаки
Возбудитель новой коронавирусной инфекции вызывает воспаление альвеол – мелких пузырчатых ёмкостей, из которых состоят человеческие лёгкие. Воспалённые альвеолы временно выводятся из строя, оставляя свою работу здоровым. Когда их остаётся всё меньше, кровь недополучает кислород, а сатурация падает.
Понижение приводит к кислородному голоданию тканей и органов. Сначала человек почувствует упадок сил, усталость, сонливость. Позже ухудшится внимание и память, человек не сможет сосредоточиться.
Очередным тревожным симптомом становится одышка в состоянии покоя – так организм пытается «добрать» кислород из воздуха. Сделать глубокий вдох сложно, иногда нереально.
Сильное кислородное голодание вызывает приступ головной боли, кожа бледнеет до синюшности. Человек чувствует головокружение, может упасть в обморок.
При появлении перечисленных признаков необходимо внимательно наблюдать за заболевшим. Если симптомы не проходят в течение 3-4 часов, нарастают и появляются новые, нужно вызвать «скорую».

В России с 1 июля пенсии будут выплачивать по-новому
Худоба Михалковой обеспокоила поклонников
Печальная весть: МакSим в тяжелом состоянии
5 зодиаков, которым неведомо чувство любви
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В России с 1 июля пенсии будут выплачивать по-новому
Худоба Михалковой обеспокоила поклонников
Печальная весть: МакSим в тяжелом состоянии
5 зодиаков, которым неведомо чувство любви
пандемиякоронавирусCOVID-19сатурация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы переболели коронавирусной инфекцией?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли делать прививку, если есть антитела?
    12:27:35 6/30/2021
    Можно ли делать прививку, если есть антитела?
    Миллион контактных больных: Крайне сложной назвал ситуацию с коронавирусом министр Мурашко
    12:26:49 6/30/2021
    Миллион контактных больных: Крайне сложной назвал ситуацию с коронавирусом министр Мурашко
    Бердск"Как будто крот вырыл": Странные кучи глины на ул. Красной Сибири заинтриговали жителей Бердска
    12:22:32 6/30/2021
    "Как будто крот вырыл": Странные кучи глины на ул. Красной Сибири заинтриговали жителей Бердска
    Самые интересные факты об астероидах в международный праздник 30 июня 2021 года
    12:20:19 6/30/2021
    Самые интересные факты об астероидах в международный праздник 30 июня 2021 года
    Путин запретил приставам оставлять должнику зарплату менее 12 792 рублей в месяц
    11:48:24 6/30/2021
    Путин запретил приставам оставлять должнику зарплату менее 12 792 рублей в месяц
    Известная художница из Барнаула скончалась в горах Актру
    11:28:59 6/30/2021
    Известная художница из Барнаула скончалась в горах Актру
    Как настроить себя на воздержание в Петров пост с 28 июня 2021 года? Что можно и нельзя делать в особый период
    11:20:02 6/30/2021
    Как настроить себя на воздержание в Петров пост с 28 июня 2021 года? Что можно и нельзя делать в особый период
    Голландский фрегат Evertsen в Черном море пытался нарушить российские границы: Смотрите видео ЧП
    11:14:45 6/30/2021
    Голландский фрегат Evertsen в Черном море пытался нарушить российские границы: Смотрите видео ЧП
    В Бердске легковушка снесла 16-летнего подростка на мотоцикле
    11:04:00 6/30/2021
    В Бердске легковушка снесла 16-летнего подростка на мотоцикле
    БердскОлимпиада 2020: Полный календарь соревнований на летних Олимпийских играх в Токио с 23 июля 2021
    10:58:50 6/30/2021
    Олимпиада 2020: Полный календарь соревнований на летних Олимпийских играх в Токио с 23 июля 2021