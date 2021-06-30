Сатурация при ковид: у взрослых и детей, тревожные сигналы

Кислород – вещество первой необходимости для работы организма. Человек получает его вместе с дыханием. Лёгкие выбирают молекулы кислорода из воздуха во время вдоха и отправляют их в кровоток. Там эритроциты доставят кислород к органам и тканям, обогатив их «топливом» для химических реакций, связанных с получением энергии.
Сатурация показывает, насколько кровь насыщена кислородом. Измеряют сатурацию в процентах. Нарушения в работе организма понижают её, создавая угрозу кислородного голодания. Новая коронавирусная инфекция негативно влияет на лёгкие, заставляя сатурацию падать, а человека оказываться на грани гибели.
Как измерить?
Истинную сатурацию можно узнать, сдав на анализ артериальную кровь. Но этот способ слишком долог для заражённых коронавирусом. Быстро получить информацию помогает пульсоксиметр. Всего несколько секунд ему потребуется, чтобы оповестить владельца или медика об опасности.
Прибор, закреплённый на пальце, пропускает через него луч света, чтобы проанализировать оттенок крови. На него влияет количество кислорода в кровотоке. Результат отразится на дисплее пульсоксиметра, и заявит о себе звуковым сигналом.
Какие нормы?
Взрослые и дети, достигшие года, имеют одну и ту же сатурацию. У грудных младенцев норма может быть снижена до 93-96%. Уровень кислорода «подтянется» к взрослому через несколько месяцев жизни.
От 95 до 99% – сатурация нормальная.
От 90 до 94% – дыхательная недостаточность, в норме встречается у курильщиков и людей с хроническими заболеваниями лёгких.
От 79 до 89% – ощутимая дыхательная недостаточность, при коронавирусе говорит, что легкие поражены.
Меньше 79% – пациента нужно срочно госпитализировать, поражение лёгких при коронавирусе более 50%.
При сатурации меньше 60% человек впадает в кому, вызванную кислородным голоданием.
Тревожные признаки
Возбудитель новой коронавирусной инфекции вызывает воспаление альвеол – мелких пузырчатых ёмкостей, из которых состоят человеческие лёгкие. Воспалённые альвеолы временно выводятся из строя, оставляя свою работу здоровым. Когда их остаётся всё меньше, кровь недополучает кислород, а сатурация падает.
Понижение приводит к кислородному голоданию тканей и органов. Сначала человек почувствует упадок сил, усталость, сонливость. Позже ухудшится внимание и память, человек не сможет сосредоточиться.
Очередным тревожным симптомом становится одышка в состоянии покоя – так организм пытается «добрать» кислород из воздуха. Сделать глубокий вдох сложно, иногда нереально.
Сильное кислородное голодание вызывает приступ головной боли, кожа бледнеет до синюшности. Человек чувствует головокружение, может упасть в обморок.
При появлении перечисленных признаков необходимо внимательно наблюдать за заболевшим. Если симптомы не проходят в течение 3-4 часов, нарастают и появляются новые, нужно вызвать «скорую».