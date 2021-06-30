Почему нельзя вычеркивать из памяти День славления князя Святослава Игоревича 3 июля? За что его почитали славяне и приклоняли колено пред ним
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Почему нельзя вычеркивать из памяти День славления князя Святослава Игоревича 3 июля? За что его почитали славяне и приклоняли колено пред ним

6:20:226/30/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Десятилетнее правление Святослава Киевской Русью ознаменовалось стремительным расширением границ в сторону Волги, Понтийскую степь и на Балканы.

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Святослав Игоревич - великий князь киевский с 945 года и величайший из варяжских князей в ранней истории Руси

3 июля 2021 года будет отмечаться древний и любимый славянами праздник - День славления Князя Святослава Игоревича (ок. 942-972).

Святослав Игоревич - великий князь киевский с 945 года и величайший из варяжских князей в ранней истории Руси.

В “Повести временных лет” говорится о военных подвигах Святослава, то как он посылал гонцов в другие земли, чтобы объявить им войну. Он сумел разгромить хазар вдоль нижнего Дона, осетин и черкесов, также напал на волжских булгар. В 967 году он разгромил балканских булгар, отказавшись отдавать византийцам завоеванные земли. Бросив вызов византийской власти, Святослав переправился через Дунай и осадил Адрианополь, вызвав панику на улицах Константинополя летом 970 года. Но вскоре Святослав был вынужден отказаться от своих притязаний на территорию, так как был разгромлен византийцами.

Его смерть наступила в 972 году от печенегов, когда Святослав возвращался в Киевскую Русь с несколькими войнами у порогов Днепра.

Десятилетнее правление Святослава Киевской Русью ознаменовалось стремительным расширением границ в сторону Волги, Понтийскую степь и на Балканы. За десять лет, Святослав создал для себя самое большое государство в Европе, а также перенес столицу из Киева в Переяславец - современная Румыния, Нуфару.

В день славления Святослава Игоревича славяне устраивали ритуальные поединки и славили языческого бога грома и войны Перуна. По традиции этот праздник связывают с одной из самых громких побед князя, произошедшей 3 июля 964 года. Когда русская рать под его началом сокрушительно разбила войско хазарского кагана.

Эпико-героический образ Святослава, до сих пор хранится в византийской и древнерусской исторических традициях, объясняется фольклорным происхождением сказаний о нем, лежащих в основе этих традиций.

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