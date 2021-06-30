Жестоких убийц Ирины Синельниковой из Бердска ради черного Peugeot оставил в тюрьме на 39 лет апелляционный суд Кемерово

Апелляционный суд Кемеровского областного суда оставил без изменений приговор Дмитрию Фурсову и Станиславу Белоусову. Напомним, их осудили за убийство жительницы Бердска Ирины Синельниковой. Также суд постановил выплатить в полном объеме компенсацию семье погибшей – по 1,5 миллиона рублей с каждого.
Напомним, все произошло в январе 2019 года. Тогда бердчанка Ирина Синельникова решила продать свой автомобиль «Пежо 407». На нее вышли Фурсов и Белоусов. Они приехали на встречу, прикинувшись покупателями. Во время осмотра один из преступников сел на водительское сиденье, а Ирина села на переднее пассажирское. После этого подельники задушили женщину удавкой, забрали у нее все ювелирные украшения, а также документы на автомобиль и выехали в Кемеровскую область. По дороге они выбросили тело женщину в глуши недалеко от дороги.
Автомобиль они успели продать за 155 тысяч рублей. А новый владелец решил сразу же перепродать машину. Таким образом правоохранители и вышли на след преступников.
В итоге, в марте 2020 года Кемеровский облсуд приговорил Фурсова к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, а Белоусова - к 18 годам. Они подали апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.