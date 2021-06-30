Самые интересные факты об астероидах в международный праздник 30 июня 2021 года
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Самые интересные факты об астероидах в международный праздник 30 июня 2021 года

12:20:196/30/2021Фото: pixabay
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Астероид, упавший на поверхность земли называется метеоритом, а попавший в атмосферу Земли и сгоревший в ней - метеором.

динозавр, астероид
Астероид, убивший динозавров, упал на территорию Мексики

Сегодня, 30 июня, отмечается Международный день астероидов. Дата выбрана не случайно - это дата падения всемирно известного Тунгусского метеорита. Случилось это в 1908 году на территории Сибири между реками Нижняя Тунгуска и Лена. Взрыв от его падения был подобен взрыву водородной бомбы.

Этот астероид состоял из металла, а потому не сгорел в атмосфере нашей планеты и, упав на Землю, вызвал мощный взрыв.

Астероид, упавший на поверхность земли называется метеоритом, а попавший в атмосферу Земли и сгоревший в ней - метеором.

Но самым огромным и известным астероидом, упавшим на Землю, является тот, что убил всех динозавров на Земле. Его падение произошло в районе Мексиканского залива, а на Юкатане в Мексике есть кратер под названием Чиксулуб. На его поверхности обнаруживается иридий, который крайне редко встречается на поверхности Земли. Есть версия, что это кратер от того самого метеорита. Падение его состоялось более 65 млн лет назад, а диаметр метеорита оценивается в 10 километров.

На сегодняшний день самым опасным признан астероид Апофис - его диаметр превышает 300 метров и он способен причинить крупный ущерб нашей планете, если столкновение произойдет. Он может нанести урон сразу нескольким государствам.

Основное количество астероидов расположены между Юпитером и Марсом. Однако, если сложить их массу, то она не превысит 5% массы Луны. Общее количество открытых и зафиксированных астероидов равно примерно 750 тысячам. Всего, предположительно, может насчитываться около 2 млн астероидов.

Астероиды могут иметь каменное или железное строение. Реальную угрозе Земле могут представлять только металлические астероиды, поскольку они не могут сгореть в атмосфере так, как каменные. Каменные попросту не долетят до поверхности Земли. Однако ежегодно на Землю из космоса падает около 100 тонн металла от астероидов.

Все астероиды имеют неправильную форму из-за отсутствия собственной гравитации. Многие астероиды не имеют однородной структуры и представляют собой кучу камней, связанных между собой только лишь силой тяжести. Чтобы астероид назвали астероидом, он должен иметь размер не менее 30 метров в диаметре. Они никогда не имеют собственной атмосферы. Некоторые астероиды имеют свою Луну. Астероид не имеет хвоста, как комета, а средняя температура на астероиде равна минус 73 градуса.

На сегодняшней день до сих пор не существует ни одной рабочей методики для того, чтобы предотвратить падение астероида на Землю, если такая угроза будет обнаружена.

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