Стало известно, закроют ли ТРЦ "Астор" и "Быстроном" в Бердске
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Стало известно, закроют ли ТРЦ "Астор" и "Быстроном" в Бердске

11:35:226/30/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Известие о якобы прекращении деятельности предприятия поступило в редакцию по телефону. Останется ли город без крупного торгового центра? - выяснил "Курьер. Среда. Бердск".

Торговый центр находится на ул. Ленина в Бердске

Весть о якобы закрытии ТРЦ "Астор" распространилась во время телефонных звонков и рассылок сообщений.

Так, сегодня, 30 июня в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" позвонила жительница города. Она высказала свое возмущение о якобы закрытии торгового центра.

- Мы возмущены. Как это "Астор" закроют? Может ли вообще такое быть? - недоуменно произнесла бердчанка.

Как стало известно журналисту "Курьер. Среда. Бердск" от управляющий ТЦ "Астор" Елены Лотковой, в комплексе находятся порядка 25 арендаторов.

- Нет. Ничего не закрывается. Интересная информация! - произнесла Елена 30 июня.

Также оказалось, что о закрытии какого-либо магазина в "Асторе" Елене также неизвестно.

- Не слышала об этом,- отметила управляющая.

Во время телефонного разговора с магазином "Быстроном", занимающего большую площадь в "Асторе" , выяснилось, что информация о закрытии ошибочна.

- Мы не закрываемся,- сказали по телефону управляющие.

Напомним, что здание торгового центра "Астор" располагается в Бердске на ул. Ленина 6/1. В 2019 году году персоналу и покупателям торгового центра объявили о задымлении. Людей эвакуировали. Как показали результаты обследования, данные не подтвердили наличие взрывных устройств.

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