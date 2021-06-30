Стало известно, закроют ли ТРЦ "Астор" и "Быстроном" в Бердске

Весть о якобы закрытии ТРЦ "Астор" распространилась во время телефонных звонков и рассылок сообщений.
Так, сегодня, 30 июня в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" позвонила жительница города. Она высказала свое возмущение о якобы закрытии торгового центра.
- Мы возмущены. Как это "Астор" закроют? Может ли вообще такое быть? - недоуменно произнесла бердчанка.
Как стало известно журналисту "Курьер. Среда. Бердск" от управляющий ТЦ "Астор" Елены Лотковой, в комплексе находятся порядка 25 арендаторов.
- Нет. Ничего не закрывается. Интересная информация! - произнесла Елена 30 июня.
Также оказалось, что о закрытии какого-либо магазина в "Асторе" Елене также неизвестно.
- Не слышала об этом,- отметила управляющая.
Во время телефонного разговора с магазином "Быстроном", занимающего большую площадь в "Асторе" , выяснилось, что информация о закрытии ошибочна.
- Мы не закрываемся,- сказали по телефону управляющие.
Напомним, что здание торгового центра "Астор" располагается в Бердске на ул. Ленина 6/1. В 2019 году году персоналу и покупателям торгового центра объявили о задымлении. Людей эвакуировали. Как показали результаты обследования, данные не подтвердили наличие взрывных устройств.