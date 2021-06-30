Известная художница из Барнаула скончалась в горах Актру
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Известная художница из Барнаула скончалась в горах Актру

11:28:596/30/2021Фото: pixabay
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Следователи начали проверку по факту ее смерти.

Художница умерла на отдыхе
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В минувший понедельник, 28 июня, в Алтайском крае скончалась 55-летняя Наталья Акимова. Она была известным в крае художником, живописцем и педагогом. Как стало известно, она умерла во время отдыха отдыхе в районе ледников Актру.
Была в горах. Не выдержало сердце, — рассказывают знакомые Натальи Акимовой в Facebook.

Отметим, что художница очень любила горный Алтай и часто писала его пейзажи на своих полотнах. Одна из последних выставок, где можно было увидеть работы Акимовой, была «Монголия-Алтай: век и вечность». Она выставила картину «Григорий и Александра Потанины», а также графические работы.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смерти художницы.

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