Известная художница из Барнаула скончалась в горах Актру

В минувший понедельник, 28 июня, в Алтайском крае скончалась 55-летняя Наталья Акимова. Она была известным в крае художником, живописцем и педагогом. Как стало известно, она умерла во время отдыха отдыхе в районе ледников Актру.
Была в горах. Не выдержало сердце, — рассказывают знакомые Натальи Акимовой в Facebook.
Отметим, что художница очень любила горный Алтай и часто писала его пейзажи на своих полотнах. Одна из последних выставок, где можно было увидеть работы Акимовой, была «Монголия-Алтай: век и вечность». Она выставила картину «Григорий и Александра Потанины», а также графические работы.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смерти художницы.