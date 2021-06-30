"Как будто крот вырыл": Странные кучи глины на ул. Красной Сибири заинтриговали жителей Бердска

Жители города обеспокоены странной глиной на ул. Красная Сибирь в Бердске.
Как утверждает бердчанка Ирина, огромные земляные кучи появились 23 июня напротив здания №110.
- Опять что-то будут строить? Сегодня вышла с "Пятерочки" и увидела это. Как будто крот вырыл,- сообщила в редакцию женщина.
Для разъяснения ситуации "Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием к вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. Как оказалось, на участке раскопано порядка 100 метров.
- Там идет замена теплотрассы. Дефект выявлен при испытаниях,- отметил Владимир Захаров.
Напомним, что еще одну странную стройку между зданиями Вокзальная 26 и 26 А обнаружили бердчане 20 июня. По сведениям редакции, на месте недалеко от вокзала, планируют построить административное здание Green House.