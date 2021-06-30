"Как будто крот вырыл": Странные кучи глины на ул. Красной Сибири заинтриговали жителей Бердска
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"Как будто крот вырыл": Странные кучи глины на ул. Красной Сибири заинтриговали жителей Бердска

12:22:326/30/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
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Ситуацию с возможным строительством разъяснил вице-мэр города Владимир Захаров. Как оказалось, возводить на участке ничего не собираются, а вот ремонтировать будут. Но что именно?

Глиняные кучи появились 23 июня

Жители города обеспокоены странной глиной на ул. Красная Сибирь в Бердске.

Как утверждает бердчанка Ирина, огромные земляные кучи появились 23 июня напротив здания №110.

- Опять что-то будут строить? Сегодня вышла с "Пятерочки" и увидела это. Как будто крот вырыл,- сообщила в редакцию женщина.

Для разъяснения ситуации "Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием к вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. Как оказалось, на участке раскопано порядка 100 метров.

- Там идет замена теплотрассы. Дефект выявлен при испытаниях,- отметил Владимир Захаров.

Напомним, что еще одну странную стройку  между зданиями Вокзальная 26 и 26 А обнаружили бердчане 20 июня. По сведениям редакции, на месте недалеко от вокзала, планируют построить административное здание Green House.

Ремонт производится напротив Красная Сибирь, 110

Бердчане были обеспокоены увиденным

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