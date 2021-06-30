Путин запретил приставам оставлять должнику зарплату менее 12 792 рублей в месяц

Президент России Владимир Путин подписал закон, который защищает гарантированный минимальный доход граждан от списания за долги. Документ уже разместили на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве". Теперь должник может обратиться к судебным приставам и написать заявление о сохранении ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума. Банк после этого не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
Этот закон - это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Отметим, что гарантированный доход - - это доход, который учитывает всю совокупность выплат, получаемых человеком. Это может быть пенсия, минимальный размер оплаты труда, социальные пособия, стипендии, доплаты до этих социальных выплат.