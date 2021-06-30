Миллион контактных больных: Крайне сложной назвал ситуацию с коронавирусом министр Мурашко
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Миллион контактных больных: Крайне сложной назвал ситуацию с коронавирусом министр Мурашко

12:26:496/30/2021Фото: Правительство РФ
0

За прошлую неделю рост заболеваемости отмечен во всех регионах страны. При этом превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 18 регионах. Растет заболеваемость в возрастных группах от 18 до 49 лет.

Меры по профилактике ковида обсудили на совещании в правительстве
Сюжет: Третья волна коронавируса
Сатурация при ковид: у взрослых и детей, тревожные сигналы

Сатурация при ковид: у взрослых и детей, тревожные сигналыВ Бердске названо новое число зараженных коронавирусом за сутки на 30 июня 2021Ещё 174 новости

Вчера, 29 июня, состоялось Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса. На нем стало известно, насколько серьезная ситуация в стране с заболеваемостью.

- 182 тыс. коек работают, 151 тысяча пациентов находятся на лечении. В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек. Мы отмечаем, что ситуация напряжённая, особенно в крупных городах – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, поэтому медицинская служба работает с особым напряжением. Также республики Бурятия и Карелия требуют повышенного внимания, и в эти регионы направлены дополнительные специалисты федеральных учреждений. С учётом неблагоприятной эпидситуации в России будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесённого заболевания или предыдущей первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год, - рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за прошлую неделю рост заболеваемости отмечен во всех регионах страны. При этом превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 18 регионах. Растет заболеваемость в возрастных группах от 18 до 49 лет.

- Сегодня под наблюдением находится около 1 миллиона контактных. На одного заболевшего приходится 6–8 человек, которых мы выявляем как контактных и вынуждаем находиться дома на изоляции. В 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, и за последние две недели этот запрет вернули ещё 13 субъектов, - рассказала Попова.

Что же касается Москвы, то ситуация там остается крайне сложной. Заболеваемость показывает рекордные показатели за все время пандемии. Количество госпитализаций выросло, и количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. Причем значительная часть – это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации.

- Приняты по тестированию трудовых мигрантов, которые постоянно находятся в Москве. Их большое количество. Для того чтобы приступить к этому процессу, мы открыли две тестовые площадки, на которых пока записываем также в тестовом режиме, работая непосредственно с работодателями. Через какое-то время мы сделаем запись максимально свободной. Вакцинация производится «Спутником Лайт». Всего же, в ближайшие полтора месяца планируется привить 2 миллиона человек, - рассказал глава Москвы Сергей Собянин.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

Группа крови, обладающая самым сильным иммунитетом
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Кто чаще заражается коронавирусом: эндокринолог все рассказал
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
По подлости эти знаки Зодиака никто не сможет обойти
совещаниекоронавирусситуация с ковидом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Тяжело перенесли ковид?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как следует себя вести после вакцинации от коронавируса, объяснили в Роспотребнадзоре
    12:50:52 6/30/2021
    Как следует себя вести после вакцинации от коронавируса, объяснили в Роспотребнадзоре
    Сатурация при ковид: у взрослых и детей, тревожные сигналы
    12:30:08 6/30/2021
    Сатурация при ковид: у взрослых и детей, тревожные сигналы
    Можно ли делать прививку, если есть антитела?
    12:27:35 6/30/2021
    Можно ли делать прививку, если есть антитела?
    Миллион контактных больных: Крайне сложной назвал ситуацию с коронавирусом министр Мурашко
    12:26:49 6/30/2021
    Миллион контактных больных: Крайне сложной назвал ситуацию с коронавирусом министр Мурашко
    Бердск"Как будто крот вырыл": Странные кучи глины на ул. Красной Сибири заинтриговали жителей Бердска
    12:22:32 6/30/2021
    "Как будто крот вырыл": Странные кучи глины на ул. Красной Сибири заинтриговали жителей Бердска
    Самые интересные факты об астероидах в международный праздник 30 июня 2021 года
    12:20:19 6/30/2021
    Самые интересные факты об астероидах в международный праздник 30 июня 2021 года
    Путин запретил приставам оставлять должнику зарплату менее 12 792 рублей в месяц
    11:48:24 6/30/2021
    Путин запретил приставам оставлять должнику зарплату менее 12 792 рублей в месяц
    Известная художница из Барнаула скончалась в горах Актру
    11:28:59 6/30/2021
    Известная художница из Барнаула скончалась в горах Актру
    Как настроить себя на воздержание в Петров пост с 28 июня 2021 года? Что можно и нельзя делать в особый период
    11:20:02 6/30/2021
    Как настроить себя на воздержание в Петров пост с 28 июня 2021 года? Что можно и нельзя делать в особый период
    Голландский фрегат Evertsen в Черном море пытался нарушить российские границы: Смотрите видео ЧП
    11:14:45 6/30/2021
    Голландский фрегат Evertsen в Черном море пытался нарушить российские границы: Смотрите видео ЧП