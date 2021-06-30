Миллион контактных больных: Крайне сложной назвал ситуацию с коронавирусом министр Мурашко

Вчера, 29 июня, состоялось Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса. На нем стало известно, насколько серьезная ситуация в стране с заболеваемостью.
- 182 тыс. коек работают, 151 тысяча пациентов находятся на лечении. В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек. Мы отмечаем, что ситуация напряжённая, особенно в крупных городах – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, поэтому медицинская служба работает с особым напряжением. Также республики Бурятия и Карелия требуют повышенного внимания, и в эти регионы направлены дополнительные специалисты федеральных учреждений. С учётом неблагоприятной эпидситуации в России будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесённого заболевания или предыдущей первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год, - рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за прошлую неделю рост заболеваемости отмечен во всех регионах страны. При этом превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 18 регионах. Растет заболеваемость в возрастных группах от 18 до 49 лет.
- Сегодня под наблюдением находится около 1 миллиона контактных. На одного заболевшего приходится 6–8 человек, которых мы выявляем как контактных и вынуждаем находиться дома на изоляции. В 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, и за последние две недели этот запрет вернули ещё 13 субъектов, - рассказала Попова.
Что же касается Москвы, то ситуация там остается крайне сложной. Заболеваемость показывает рекордные показатели за все время пандемии. Количество госпитализаций выросло, и количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. Причем значительная часть – это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации.
- Приняты по тестированию трудовых мигрантов, которые постоянно находятся в Москве. Их большое количество. Для того чтобы приступить к этому процессу, мы открыли две тестовые площадки, на которых пока записываем также в тестовом режиме, работая непосредственно с работодателями. Через какое-то время мы сделаем запись максимально свободной. Вакцинация производится «Спутником Лайт». Всего же, в ближайшие полтора месяца планируется привить 2 миллиона человек, - рассказал глава Москвы Сергей Собянин.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".