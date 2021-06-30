Девушка за рулем сбила знак на перекрёстке ул. Ленина и Первомайской
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Девушка за рулем сбила знак на перекрёстке ул. Ленина и Первомайской

12:35:166/30/2021
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А там яма глубокая.

Девушка сбила знак
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина:
На перекрёстке Ленина и Первомайской несколько дней стоял знак. Сегодня этот знак сбила машина, за рулём была девушка. Откинула знак и уехала. Яма глубокая. По не знанию любая машина может в ней оказаться.
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