С какими болезнями строго запрещено прививаться: Полный список для всех российских вакцин от коронавируса
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С какими болезнями строго запрещено прививаться: Полный список для всех российских вакцин от коронавируса

1:42:276/30/2021Фото: pixabay.com
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Только в июне россияне начали бежать за прививкой - ежедневная статистика по коронавирусу пугает, цифры растут невообразимо быстро.   Только за последние сутки в стране подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 20 616 в 85 регионах.

При ряде тяжелых хронических заболеваний «Спутник V», как сказано в инструкции, «применяется с осторожностью»
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России началась массовая вакцинация против коронавируса с середины января 2021 года. Но только в июне россияне начали бежать за прививкой - ежедневная статистика по коронавирусу пугает, цифры растут невообразимо быстро.   Только за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.

Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт". Рассказываем, с какими заболеваниями нельзя ставить каждую прививку.

Запрещенные болезни для "Спутник V"

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания - вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после нормализации температуры;

- обострение хронических заболеваний - вакцинация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии;

Есть также отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины. Пациенту дается медотвод от второго укола «Спутника», если после первой инъекции наступили тяжелые поствакцинальные осложнения. К ним относятся:

- анафилактический шок,

- тяжелые генерализированные аллергические реакции,

- судорожный синдром, температура выше 40°С и т. д.

С осторожностью проводится вакцинация «Спутником» при таких болезнях:

- хронические заболевания печени и почек,

- эндокринные заболевания: выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации,

- тяжелые заболевания системы кроветворения,

- эпилепсия и другие заболевания ЦНС (центральной нервной системы),

- острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения,

- миокардиты, эндокардиты, перикардиты (то есть воспалительные процессы в тканях сердца).

Врач должен хорошо подумать, прежде чем назначить вакцинацию людям с такими заболеваниями: 

- онкологических пациентов;

- пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Запрещенные болезни для "ЭпиВакКороы"

- тяжелые формы аллергических заболеваний;

- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины «ЭпиВакКорона»;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- иммунодефицит (первичный);

- злокачественные заболевания крови и новообразования;

Вакцина применяется с осторожностью при таких болезнях:

- хронические заболевания печени и почек,

- выраженные нарушения функции эндокринной системы,

- тяжелые заболевания системы кроветворения,

- эпилепсия, инсульты и другие заболевания ЦНС,

- заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца).

Вакцина может представлять риск и применяется после оценки врачом соотношения риска и пользы у конкретного пациента:

- при первичных и вторичных иммунодефицитах,

- при аутоиммунных заболеваниях,

- у пациентов с аллергическими реакциями.

Запреты для "КовиВак" 

Противопоказаниями являются:

- серьезная поствакцинальная реакция в анамнезе, то есть на любую предыдущую прививку в вашей жизни. К таким реакциям относятся: температура выше 40 °С, гиперемия (то есть покраснение) или отек более 8 см в диаметре%

- тяжелое поствакцинальное осложнение на любую прививку в анамнезе. К таким осложнениям относятся: коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием;

- отягощенный аллергологический анамнез, то есть тяжелые аллергические реакции, которые по любым причинам когда-либо случались у пациента. Это могут быть: анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.;

Кроме того, вакцина «КовиВак» на сегодня еще не получила официальное разрешение на применение у лиц старше 60 лет.

Временные противопоказания:

- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и / или исчезновения острых симптомов заболевания;

- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.

Вакцина применяется с осторожностью (что это значит - см. выше разъяснения к «Спутнику») при таких болезнях:

- хронические заболевания печени и почек,

- выраженные нарушения нейроэндокринной системы,

- тяжелых заболевания системы кроветворения,

- заболевания ЦНС (эпилепсии, инсульты и др.),

- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, миокардиты, эндокардиты, перикардиты),

- заболевания бронхолегочной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, фиброзирующие альвеолиты и др.),

- заболевания желудочно-кишечного тракта (синдром мальабсорбции и т.п),

- заболевания иммунной системы (аутоиммунные и аллергические заболевания).

- Инактивированные вакцины (такого типа, как «КовиВак») не противопоказаны людям с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием. В то же время у пациентов, получающих препараты, подавляющие иммунитет, может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием таких лекарств противопоказан как минимум один месяц до и после вакцинации. Принять решение о корректировке медикаментозной терапии может только лечащий врач.

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