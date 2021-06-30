Противопоказания для вакцинирования против коронавируса от Минздрава
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Противопоказания для вакцинирования против коронавируса от Минздрава

1:31:326/30/2021Фото: pixabay.com
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Перечисляем все особые показания по порядку.

коронавирус, пандемия, COVID-19
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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Минздрав России рассказал, какие есть противопоказания к вакцинации на сегодняшний день. Перечисляем все по порядку:

1. гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
2. тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
3. острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
4. обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии;
5. беременность и период грудного вскармливания;
6. возраст до 18 лет.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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пандемиякоронавирусCOVID-19 вакцина
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