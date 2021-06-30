Почему мама из Красноярска ставит на колени и бьет маникюрными ножницами детей: Новые подробности

История матери из Красноярска началась 13 июня - по интернету разлетелось видео, на котором мать заставляет 9-летнего мальчика встать на колени за то, что он обидел ее 5-тилетнего ребенка. «На колени, я сказала», - требует горе-мамаша. Видео заканчивается весьма необычно - вместо ожидаемой защиты ребенка, двое мужчин начинают драку между собой.
Тогда же Следственный комитет завел на женщину уголовное дело о побоях - СМИ рассказали, что до этого у красноярской матери были административные наказания за побои. В комментариях большинство осуждало мать, которая повела себя ужасно грубо по отношению к чужому ребенку:
- Мода пошла лезть в детские разборки... Раньше такого не было, во-первых, есть у каждого ребенка законный представитель - это родитель. С ним и надо говорить, а уж не с сопливым ребенком... Ее также нагнет кто сильнее и заставит извиняться. Вроде взрослая баба, а лезет в детские разборки сама, - пишет женщина из Красноярска.
Но бывает и альтернативное мнение - кто-то считает, что за свое поведение ребенок заслуживал непосредственного наказания, просто мамаша перегнула палку:
- Она защитила своего ребенка! Детей надо пороть! Я бы его так оттаскала, что бы у него и уши, и задница горели! А родители?? А если родители нормальные, после этого видео еще сверху всыпят! А так пусть побудет в шкуре того мальчика, в которого камнями кидал и он знал, что ему мальчик сдачи не даст!!! Психика такова, что понимание приходит, только после того, как сам все испытает на себе человек, и не важно какого возраста! Есть вещи, которые надо жестко пресекать на корню! - пишет некая Лена.
Действительно, причиной конфликта между детьми стало то, что девятилетний мальчик кидался мелкими камушками в пятилетнего. Однако некоторые очевидцы говорят, что это были не камни, а просто песок:
- Снимал это мой друг, его зовут Максим, мальчика, которого она заставила извиняться, зовут Илья, он рассказывал, что 5-летний мальчик начал обзывать и материться на него, и Илья кинул в него песком, но потом пришла яжемамка и начались разборки, - говорит несовершеннолетний очевидец.
Но исправиться 35-летняя жительница Красноярска не смогла - через пять дней ее «любовь к детям» дошла до того, что она била 12-летнюю девочку в висок маникюрными ножницами. Девочка подошла 18 июня к ней на детскую площадку и сказала. что ее тот же 5-летний сын ведет себя некрасиво и попросила за ним следить. Это взбесило женщину, находившуюся на тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Она достала из сумки маникюрные ножницы и несколько раз ткнула ими в висок девочке, нанеся колюще-режущие раны.
12-летней девочке наложили несколько швов, а мать взяли под стражу. Ей вынесли обвинение по статье 105 «Покушение на убийство малолетнего» - по ней ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, над ней продолжает висеть уголовное дело о побоях.
- С учетом установленных обстоятельств суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил в Следственный Комитет Красноярского края 30 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск».
21 июня инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли у матери из Красноярска двоих детей - пятилетнего мальчика и девочку 2013 года рождения - ей может быть 7 или 8 лет.
22 июня Следственный Комитет Красноярского края опубликовал видео женщины с раскаянием в совершенных поступках - в нем грубый пропитый голос говорит, что не хотел этого делать. Очень многие считают, что извинения женщины были неискренними.
- В извинениях ни капли искренности и раскаяния. Просто испуг от осознания, что она - отстойный герой дня, - пишет Дмитрий Азаревич в комментариях.
- Когда ребёнка чужого била, так громко и чётко кричала, а прощение просит так коротко и смиренно. Я считаю, её надо лишать и родительских прав, что этот человек может дать и своему ребёнку, только злость и ненависть к людям, - говорит пользователь Вася Вася.
- Заплакала, когда поняла, что срок светит и лишение родительских прав. Взрослая женщина, думать головой надо было раньше, а не сейчас унижаться. А про сожителя или кто он ей приходится, что-то молчат, что драку устроил. Его также надо задержать, - считает Алексей Сацук.