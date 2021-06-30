Все детские лагеря после вспышки коронавируса в одном из них экстренно закрыли в Туве
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Все детские лагеря после вспышки коронавируса в одном из них экстренно закрыли в Туве

1:44:286/30/2021Фото: pixabay
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К медику с различными жалобами обратились 35 детей, но их не изолировали и не поставили в известность Минздрав региона.

Детский лагерь закрыли из-за коронавируса

В республике Тува прекратили работу детские оздоровительные лагеря из-за массовой вспышки коронавируса. Об этом рассказали в правительстве региона. Выяснилось, что вспышка произошла в лагере «Байлак». С 11 июня к медику с жалобами обратились 35 детей. У них были боль в горле, насморк, головная боль и кашель. Но тогда врач не предпринял никаких мер для изоляции заболевших. Также не были поставлены в известность родители и Минздрав региона.

- На экстренном совещании принято решение о досрочном прекращении деятельности всех детских оздоровительных лагерей, работающих на территории республики. Соответственно, второй и третий сезоны не будут принимать детей, - сообщили в пресс-службе. - Число детей, заразившихся коронавирусом в лагере "Байлак", растет. Рисковать больше нельзя. Халатность некоторых работников привела к групповому заболеванию опасным вирусом до 42 случаев. Теперь приоритетная задача - выздоровление заболевших детей и недопущение дальнейшего распространения инфекции среди контактных лиц. Поручил ответственным лицам проработать все организационные вопросы, вывезти отдыхающих из лагерей и срочно принять все профилактические меры.

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