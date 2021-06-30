В выгребной яме нашли трупы двух пенсионеров и трехлетней девочки. Подробности трагедии

Накануне в Подмосковье произошла страшная трагедия. Там, во дворе одного из частных домов, в выгребной яме были найдены тела двух пенсионеров и 3-летней девочки. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. По ее словам, частный дом находится в поселке Обухово Богородского городского округа.
Как выяснилось, погибшие пенсионеры приходились ребенку прабабушкой и прадедушкой. По предварительным данным, все произошло из-за того. Что в яме резко вырос уровень воды. Взрослые спустили туда, чтобы справиться с этой проблемой, вслед за ними спустилась и девочка. К сожалению, выбраться наружу они уже не смогли.
В пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью пояснили, что гибель девочки и пенсионеров не носит криминальный характер.
Врадий добавила, что следователи опросили родственников, проверили бытовые условия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.