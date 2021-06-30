Военный сериал «Операция «Дезертир»», многосерийный фильм «Приказано взять живым»

Ещё такие кинокартины держат зрителя в напряжении, заинтересовывают, способствуют насыщенному времяпрепровождению. На сайте «Военхроника» имеется множество подборок на военную тематику. Здесь есть как односерийные, так и многосерийные кинокартины про это непростое время.
«Операция «Дезертир»»Этот четырехсерийный фильм снят российскими кинематографистами в 2020 году. Военный сериал позволяет восхититься отвагой советских военных – мужчин и женщин, которые под носом у врага ведут разведывательные действия, передают важную информацию в штаб красноармейцев.Главный герой киносериала – Александр Громов. Он не является дезертиром. Действие кинокартины происходит в Белоруссии. Здесь спрятался секретный лагерь немецких штрафников. Немецкий полковник Оскар Дирлевангер готовит тут безжалостных диверсантов, которые должны убивать местных жителей и партизан.
Майору-контрразведчику Громову с другими товарищами дано задание уничтожить этого полковника СС вместе с его командой. Сериал «Дезертир» можно посмотреть на сайте «Военхроника». Называется он так, потому что в данном лагере имеются как немецкие, так и советские дезертиры.
Сначала Громову не удаётся осуществить задуманное. Он со своим отрядом попадает в засаду. Оставшаяся в живых часть бригады во главе со своим командиром оказались в плену в немецком лагере, где советские бойцы должны были провести спецоперацию.
Громов создает новый отряд, в который входят и находящиеся в лагере советские дезертиры, и устраивает уникальный побег. Удастся ли Александру сагитировать свой новый коллектив неоднозначных бойцов отправиться вместе с ним на поимку банды Дирлевангера, спасти мирных жителей – можно будет узнать из увлекательного сериала «Операция «Дезертир»».
«Последний день войны»
Это тоже сериал, и он был снят в 2020 году. Здесь богатый сюжет, за короткое время происходит множество событий, но не все они исторически достоверны. Поэтому эту кинокартину могут посмотреть те, кто хорошо знакомы с этапами Великой Отечественной войны, чтобы найти некоторые несостыковки. Зрители отмечают отличную актерскую игру интересный сюжет. Поэтому это ещё два плюса в пользу того, что стоит познакомиться с данным мини- сериалом, состоящем из 4 серий.
На сайте «Военхроника» есть ещё много интересных многосерийных и односерийных фильмов про войну. Некоторые из них будет увлекательно пересмотреть еще раз. А с другими зритель познакомится впервые.