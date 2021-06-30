Особенности кардиотренажеров
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Особенности кардиотренажеров

2:13:156/30/2021Фото: sports-expert.ru
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Кардиотренажеры – тренировка сердечно-сосудистой системы и дыхательной функции.

кардиотренажеры
В течение многих лет востребованными остаются беговые дорожки

Сегодня кардиотренажеры производители предлагают в огромном разнообразии. Но все они отличаются направленностью на укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Тренировки на специальных тренажерах помогают поддерживать вес тела в норме, так как способствуют   интенсивному распределению энергии, вследствие чего удается сжигать лишние калории.

Кроме того определенные виды кардиотренажеров развивают конкретные группы мышц. Так, используя велотренажёр можно укрепить мышцы ног и ягодиц. Но при определенных навыках на приспособлениях данного вида удается укрепить спину, руки и пресс.

Практически все мышцы тела позволяют развивать эллиптические тренажеры. В их конструкции объединены функции беговой дорожки, степпера и велотренажера. Данный вид агрегатов позволяет уменьшить нагрузку на суставы и позвоночник. Тренироваться на эллиптических тренажерах можно в любом возрасте. В процессе тренировок на эллипсоидах можно менять нагрузку на различные виды мышц, изменяя положение корпуса.

В течение многих лет востребованными остаются беговые дорожки. Они идеально подходят для тех, у кого нет времени или возможности заниматься бегом на улице. Сегодня производители предлагают огромное разнообразие моделей. Они бывают стационарными и складными, отличаются по своим функциональным возможностям.

Важно тренировки на кардиотренажерах проводить не раньше, чем за 2 часа до сна и через 3 часа после сна. Для занятий следует подбирать легкую и удобную одежду, позволяющую дышать телу. Важно увеличивать интенсивность кардиотренировок постепенно. Обязательно перед началом занятия следует провести щадящую разминку, которая позволит размять мышцы и предотвратить травмы. Во время тренировки следует прислушиваться к собственному организму. При ухудшении самочувствия занятие необходимо срочно прекратить и отдохнуть. Если имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, то перед использованием кардиотренажеров необходимо предварительно проконсультироваться с доктором.

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