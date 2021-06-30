Роскосмос рассекретил погибшего экипажа "Союза-11" перед полетом
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Роскосмос рассекретил погибшего экипажа "Союза-11" перед полетом

2:15:436/30/2021Фото: pixabay
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В процессе выведения космонавты докладывают, что видят небо, Солнце.

Космонавты погибли ровно 50 лет назад

Роскосмос рассекретил переговоры членов экипажа космического корабля «Союз-11» " Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева с измерительным пунктом. Напомним, космонавты погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю из-за разгерметизации корабля. С тех пор всех космонавтов на орбиту отправляют только в герметичных скафандрах.

Из материалов моно узнать, как шла подготовка в пуску корабля – космонавты закрывали люки, докладывали обстановку. Измерительный пункт докладывал о медицинских показателя космонавтов.

- У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте ввиду это. Все это очень хорошо, - доложили с измерительного пункта.

В процессе выведения космонавты докладывают, что видят небо, Солнце.

- Небо более темное, чем на Земле, - рассказал космонавт.

Последнее, что смогли услышать в измерительном пункте от космонавтов – это шутливая фраза Волкова "Завтра встретимся, готовьте коньяк". После этого они погибли.

На высоте около 150 км радиосвязь с экипажем "Союза-11" внезапно прервалась. По данным телеметрии, аппарат штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе Казахстана - в 176 км от Джезказгана (ныне Жезказган). Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа, открыв люк спускаемого аппарата, обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни. Причиной их смерти стала взрывная декомпрессия.

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