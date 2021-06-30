Роскосмос рассекретил погибшего экипажа "Союза-11" перед полетом

Роскосмос рассекретил переговоры членов экипажа космического корабля «Союз-11» " Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева с измерительным пунктом. Напомним, космонавты погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю из-за разгерметизации корабля. С тех пор всех космонавтов на орбиту отправляют только в герметичных скафандрах.
Из материалов моно узнать, как шла подготовка в пуску корабля – космонавты закрывали люки, докладывали обстановку. Измерительный пункт докладывал о медицинских показателя космонавтов.
- У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте ввиду это. Все это очень хорошо, - доложили с измерительного пункта.
В процессе выведения космонавты докладывают, что видят небо, Солнце.
- Небо более темное, чем на Земле, - рассказал космонавт.
Последнее, что смогли услышать в измерительном пункте от космонавтов – это шутливая фраза Волкова "Завтра встретимся, готовьте коньяк". После этого они погибли.
На высоте около 150 км радиосвязь с экипажем "Союза-11" внезапно прервалась. По данным телеметрии, аппарат штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе Казахстана - в 176 км от Джезказгана (ныне Жезказган). Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа, открыв люк спускаемого аппарата, обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни. Причиной их смерти стала взрывная декомпрессия.