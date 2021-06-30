Лунный календарь с удачными и плохими датами для огородника с 1 по 15 июля 2021: что категорически запрещено делать на земле?

Начинается самое интересное время у огородников и дачников - июль. В это время уже закончены активные посадки. осталось только ухаживать за культурами и пожинать первые плоды своего труда - собирать первые урожаи.
В июле, как в самом жарком месяце стоит уделить особое внимание поливам и подкормкам, пасынкованию помидоров, формированию плетей огурцов. Активно идет прополка грядок.
Для каждого вида работ на участке есть свои благоприятные и запрещенные дни по лунному календарю. Он учитывает не только фазу луны, но и ее прохождение по плодородным или неплодородным знакам зодиака.
Посадка огурцов 4, 5 июля
Высаживание поздней рассады перцев и баклажанов 4, 5 июля
Лук 4, 5 июля
Чеснок можно посадить 4, 5 июля
Скороспелый картофель 4, 5 июля
Редька и морковка для зимнего хранения 4, 5 июля
Зелень разная: кинза, укроп, салаты 4, 5 июля
Капуста для зимнего хранения и кочанные салаты 4, 5 июля
Неблагоприятные дни для посевов и посадок в июле 2021 года
Нельзя заниматься посевом, посадкой или пересадкой растений 6, 7, 8, 9, 10 июля.
В фазу растущей луны нельзя работать с химией, проводить обрезку и пасынкование.