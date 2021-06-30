"Некого больше посадить на прием. Работают на пределе сил": Толпятся ли в огромных очередях к терапевту пациенты с кашлем и температурой в поликлинике №2 Бердска - смотрите фото

Поликлиника №2 Бердска, расположенная в Микрорайоне, небольшая. За последние годы микрорайон сильно вырос, построено много новых домов, жителей прибавилось, а поликлиника осталась прежней, два этажа одного крыла больничного комплекса.
Сегодня, 30 июня, «Курьер. Среда. Бердск» решил узнать, как работает в третью волну коронавируса другая поликлиника в нашем городе. После посещения красной зоны поликлиники №1 в центре Бердска было страшно: если большая центральная поликлиника не справляется с притоком заболевших, что же будет в маленьком здании.
В помещении поликлиники очень чисто. Это сразу заметно: пол, панели, стекла, двери, лестница — выглядят так, как будто только закончилась генеральная уборка. На входе молодой парень в белом халате измеряет всем входящим температуру. Он очень внимательно выслушивает людей, кто пришел первый раз и не знает, что делать, рассказывает и показывает, куда обратиться. В регистратуру небольшая очередь, человек шесть в два окна. Третье окно работает для записи врача на дом. Работники регистратуры работают очень быстро. Время ожидания вышло не более 15 минут.
В регистратуре подробно объяснили как действовать, если заболел, к терапевту не записан, а к врачу срочно нужно.
- Утром сейчас времени свободного на прием к терапевту нет, все идут плотно по записи. Если у вас действительно экстренная ситуация, то определим на прием к терапевту через два человека по записи. А так ведет первичный прием без записи фельдшер весь день. Он уже решит, что делать, направит на тест при подозрении на коронавирус, - рассказали в регистратуре.
Возле кабинета, где ведется прием пациентов без предварительной записи очередь, 8 человек. Рядом кабинеты, где ведут прием терапевты по записи. Люди подходят по записи каждые 12 минут. Очередь иногда собирается, если терапевт задерживается с каким-то пациентом. Больше трех человек в очереди не было за время с 9 до 10 часов утра.
В кабинет, который можно назвать красной зоной, в 10 часов утра стояло человек 12. Все с температурой. Почему не вызывают врача на дом?
- Врачи перегружены, не успевают на тяжелые вызова. Я могу сама дойти, вот и пришла. Выпишут лекарства, буду лечиться, - говорит девушка.
Медсестра выходит из кабинета и спрашивает, кто повторно пришел, интересуется - закрывать больничный? Повторно в очереди только одна девушка, она жалуется, что ей не лучше, температура 39. Медсестра забирает карточку и возвращается в кабинет смотреть результат теста. Через минуту выходит и вызывает девушку вне очереди. Никто не возмущается. Девушка в кабинете находится минут 15, выходит и извиняется, что прошла без очереди. Люди переносят ожидание очень спокойно. Заходит мужчина. Ему видимо становится плохо в кабинете, потому что в приоткрытую дверь видно, что он лежит на кушетке и ему измеряют давление. Ждем врача.
Заведующий поликлиникой в отпуске. Врач, исполняющий обязанности заведующего, принимает посетителей, подписывающих направления на лечение, обследования, лекарства. Отвлекаю на минутку, спрашиваю: «Люди с температурой, медленно прием идет, может надо два кабинета?»
- Где я возьму ещё фельдшеров и врачей? Работает три терапевта, по вызовам и на приеме, никто не отказывается, работают на пределе сил. Я им благодарна. Некого больше посадить на прием, - устало говорит доктор.
Собственно и так понятно, что сделано всё, что можно сделать. Ну если только ещё отпуска отменить.
В очереди без перемен. Двое уходят постоять на улицу и обещают вернуться, ещё подходят три человека. За три - четыре часа в любом случае всех примут, а может и нет.
В кабинете, где принимают тест, очереди нет совсем. Девушка выходит из кабинета, сдав мазок, больше желающих нет. Прием идет до 10 часов. Те, кого направят сегодня после 10 часов на анализ придут завтра к 8 часам. Результат теста будет у врача. Больше в этот кабинет приходить за результатом не надо.
Пенсионер, ожидающий приема врача по записи, интересуется, почему я фотографирую. Узнав, что буду писать о работе поликлиники, просит обратиться к президенту, чтобы он направил врачей на работу, как было раньше, по распределению.
- Работать некому, все врачи сбежали в Москву, там им много платят. У нас остались одни пенсионеры, - замечает мужчина.
- Поликлинику надо строить новую, а тут пусть больница всё займет. Когда церковь строили, говорили, пусть церковь — народ меньше болеть будет. Ну и вот вам, коронавирус. А поликлиники нет. Возле церкви закатали новый асфальт, а в больницу люди по разбитому идут, машины едут, и бабули с палками от машин жмутся к поребрику,- добавляет девушка.
Дорога к поликлинике от жилого микрорайона действительно разбита и выходит на проезжую часть, по которой машины подъезжают ко входу в поликлинику.
Иногда казалось, что это не Бердск - настолько отличаются две поликлиники нашего города. Помочь заболевшим бердчанам врачи стараются и там, и там. Условия работы у докторов сложные. Спасибо им, что не убегают в Москву