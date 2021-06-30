Впервые за 17 лет в Новосибирской области зафиксирована смертность в 12 400 человек за 2020 год

По информации Новосибирскстата на начало 2021 года в регионе проживало 2 785 тысяч. Годом ранее численность населения области было больше на 12,4 тысячи человек. За 12 месяцев это значение уменьшилось почти на половину процента. Снижение численности населения зарегистрировано впервые за 17 лет.
При этом, убыль населения в прошлом году была 14 тысяч человек, а годом раньше всего 5,6 тысяч. Снизился также и миграционный прирост на 9 тысяч.
«Число умерших превысило число родившихся на 4,1 тысячи человек и 9,9 тысячи человек соответственно. На 1000 человек населения в целом по области приходилось 5 убывающих, по городскому населению – 4,5, сельскому – 7», – говорится в сообщении Новосибирскстата.
Рождаемость в 2020 году упала на 4%. В городах родились 23 тысячи детей, в сельской местности – 5,9 тысячи.
Отметим, что показатель смертности в прошлом году в регионе составил 15,3 на тысячу человек. В общей сложности, область в прошлом году не досчиталась 42,8 тысяч человек. Это больше на 7200 человек чем в 2019 году.
Больше всего в регионе умирают от болезней системы кровообращения – 51%. Второе место занимают новообразования – 16%. И третье – внешние причины – 6,5%. В итоге, 2020 год стал годом снижения рождаемости и увеличения смертности.