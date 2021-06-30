В Москве откроют больницу для лечения онкологии методом бор-нейтронозахватной терапии в 2024 году, заявили в институте ядерной физики Новосибирска

БНЗТ – это метод избирательного уничтожения опухолевых клеток путем накопления в них бора и последующего облучения нейтронами. В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная реакция с выделением энергии в клетке, что приводит к ее гибели. БНЗТ позволяет лечить ряд опухолей без хирургической операции разовым облучением нейтронами.
Новосибирский Институт ядерной физики СО РАН буквально с этой недели приступил к изготовлению источника нейтронов для московской больницы, имея за своими плечами экспериментальную установку на своей территории и поставленный источник нейтронов в первую клинику БНЗТ в Китае и одну из первых шести строящихся клиник БНЗТ в мире.
- Разработкой источника нейтронов для БНЗТ мы занимаемся уже 20 лет и вполне успешно. Мы не ограничились тем, что сделали установку и дальше делайте, что хотите. Научный результат в практику так не внедряется. Пришлось на экспериментальной установке облучать и клеточные культуры, и лабораторных животных и даже домашних питомцев со спонтанными опухолями. В один из таких дней в прошлом году нам на 5 минут показать установку привели главного онколога Москвы, но он задержался на 1,5 часа. Ему было интересно, что и как мы лечим у собаки, как укладываем ее, как облучаем. Может быть с его подачи о наших достижениях стало известно в правительственных кругах, - рассказал 30 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН Сергей Таскаев.
5 марта этого года ИЯФ СО РАН посетил премьер-министр России Михаил Мишустин и одобрил решение о внедрении БНЗТ в клиническую практику в России. После согласования дорожной карты с Министерством образования и науки России ИЯФ СО РАН приступает к изготовлению источника нейтронов для Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России. Решение окончательное, бесповоротное, сложное в реализации из-за короткого срока, но такое важное для развития науки и медицины. Решение уже невозможно отменить — первый транш денег для осуществления этой идеи пришел вчера, 29 июня. В онкоцентре в Москве источник нейтронов заработает в 2024 году сначала для проведения клинических испытаний методики БНЗТ, а затем уже для планового лечения больных.
Полный материал об уникальном методе лечения рака, как работает БНЗТ и куда еще можно применить этот метод, а также об опыте других стран, и как удалось убедить министров, читайте в ближайшее время.