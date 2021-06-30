Фото: Кто сказал, что Бердск не "продвинутый" город?
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Фото: Кто сказал, что Бердск не "продвинутый" город?

3:49:236/30/2021
0

Кто сказал, что Бердск не "продвинутый" город? :)

В рубрику "сообщи свои новости" написал Да уж:
Кто сказал, что Бердск не "продвинутый" город? :)

Кто сказал, что Бердск не "продвинутый" город? :)

Кто сказал, что Бердск не "продвинутый" город? :)
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