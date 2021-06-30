Они приперлись: Путин ответил, стоял ли мир на грани войны с заходом эсминца Британии в российские воды Черного моря

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня на вопрос, стоял ли мир на грани войны во время инцидента в Черном море, когда пограничный флот обстрелял эсминец Британии.
Нет, конечно, я так не думаю. Это была провокация.
Даже если бы мы уничтожили этот корабль, то мир не стоял бы на грани войны.
Это они подошли к нашим границам и нарушили территориальные воды.
Меня беспокоит не то, что кто-то считает выбор крымчан не верным, а то, зная, что у нас идут учения, они приперлись к нам, в наши воды?
На линию пришло более 2 млн вопросов.