Они приперлись: Путин ответил, стоял ли мир на грани войны с заходом эсминца Британии в российские воды Черного моря
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Они приперлись: Путин ответил, стоял ли мир на грани войны с заходом эсминца Британии в российские воды Черного моря

5:27:006/30/2021Фото: Скрин
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Меня беспокоит не то, что кто-то считает выбор крымчан не верным, а то, зная, что у нас идут учения, они приперлись к нам, в наши воды?

Прямая линия с Путиным
Прямая линия с Путиным

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня на вопрос, стоял ли мир на грани войны во время инцидента в Черном море, когда пограничный флот обстрелял эсминец Британии.
Нет, конечно, я так не думаю. Это была провокация.
Даже если бы мы уничтожили этот корабль, то мир не стоял бы на грани войны.
Это они подошли к нашим границам и нарушили территориальные воды.
Меня беспокоит не то, что кто-то считает выбор крымчан не верным, а то, зная, что у нас идут учения, они приперлись к нам, в наши воды?

На линию пришло более 2 млн вопросов.

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