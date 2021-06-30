Шестеро подростков "одолжили" папин УАЗ и разбились на трассе. Маленький водитель умер
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Шестеро подростков "одолжили" папин УАЗ и разбились на трассе. Маленький водитель умер

4:56:166/30/2021Фото: pixabay
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Его друзья также получили травмы, но им назначили амбулаторное лечение.

Подросток не справился с управлением и погиб

Серьезное ДТП произошло в минувший вторник в Туве. Там опрокинулся УАЗ с шестью подростками в салоне, один из них погиб. Как стало известно, за рулем автомобиля находился один из подростков. Машина принадлежала отцу его друга. Ребята решили покататься и выехали вечером на трассу автодороге Чадан – Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района. По предварительным данным установлено, что 13-летний житель Чадана, управляя автомашиной УАЗ-31512, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы, не совместимые с жизнью и погиб на месте. Его друзья также получили травмы, но им назначили амбулаторное лечение. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

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