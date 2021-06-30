Воришки iPhone у пассажирки поезда Москва-Владивосток и подростка в Новосибирске попались

В Новосибирске следователи Заельцовского отдела СК завершили расследование уголовного дела по двум жителям города 27 и 33 лет, обвиняемых в кражах телефонов. Перед судом ранее судимые мужчины предстанут по трем преступлениям против собственности, совершенных в разных районах Новосибирска.
- Так, в ночь с 5 на 6 августа 2020 года они следовали в вагоне пассажирского поезда сообщением «Москва-Владивосток», где на участке пути «Ишим-Барабинск» похитили со столика полукупе мобильный телефон марки «Эппл Айфон 7», причинив ущерб потерпевшей на сумму свыше 15 тысяч рублей.
Далее, около 22 часов 29 августа 2020 года обвиняемые встретили у дома 8 по улице Серебряные ключи в Заельцовском районе города Новосибирска 17-летнего подростка. Увидев у него мобильный телефон марки «Айфон ХР», фигуранты подошли к потерпевшему. 27-летний обвиняемый схватил несовершеннолетнего за руки, а 33-летний фигурант по делу забрал у него телефон, причинив ущерб свыше 42 тысяч рублей. После этого, обвиняемые перевели себе посредством похищенного мобильного устройства с банковского счета потерпевшего 200 рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Фигуранты дела были заключены под стражу, дело передано в суд для рассмотрения.