Горячую воду дали в Микрорайоне Бердска досрочно. Директор КБУ Анатолий Пронюшкин взял слово с бригады рабочих, что замену участка трубы на улице Красная Сибирь произведут за 4 дня. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», по итогу гидравлических испытаний требовалась замена 100 м поврежденного участка трубы. В четверг, 1 июля, воду должны были дать к 21 часу.Сегодня, 30 июня, в 17 часов горячая вода в 20 многоэтажных домах появилась досрочно. Ремонтная бригада выполнила все работы в кратчайшие сроки, за три дня.
Горяченькую вернули жителям Микрорайона Бердска. Раньше на сутки, заявил директор КБУ Анатолий Пронюшкин
5:19:036/30/2021,
Горячая вода в 20 многоэтажных домах Микрорайона появилась досрочно.
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