Горяченькую вернули жителям Микрорайона Бердска. Раньше на сутки, заявил директор КБУ Анатолий Пронюшкин
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Горяченькую вернули жителям Микрорайона Бердска. Раньше на сутки, заявил директор КБУ Анатолий Пронюшкин

5:19:036/30/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Горячая вода в 20 многоэтажных домах Микрорайона появилась досрочно.

Ремонтная бригада КБУ Бердска досрочно выполнила работы по замене участка трубы
Горячую воду дали в Микрорайоне Бердска досрочно. Директор КБУ Анатолий Пронюшкин взял слово с бригады рабочих, что замену участка трубы на улице Красная Сибирь произведут за 4 дня. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», по итогу гидравлических испытаний требовалась замена 100 м поврежденного участка трубы. В четверг, 1 июля, воду должны были дать к 21 часу.
Сегодня, 30 июня, в 17 часов горячая вода в 20 многоэтажных домах появилась досрочно. Ремонтная бригада выполнила все работы в кратчайшие сроки, за три дня.
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