В Москве умер подключивший себя к аппарату ИВЛ врач

На днях в Москве произошло ЧП – там врач подключил себя к аппарату искусственной вентиляции легких и умер. Выяснилось, что все произошло 25 июня – медик почувствовал себя плохо, но не стал вызывать себе скорую. Вместо этого он подключил себя к аппарату ИВЛ, который был у него в распоряжении. Прибор не помог — мужчина скончался. Его тело обнаружил брат после того, как мужчина перестал выходить на связь.
Полицейские, которые прибыли на место происшествия, не обнаружили следов насилия. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Причину смерти выяснит экспертиза.