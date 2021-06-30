В Москве умер подключивший себя к аппарату ИВЛ врач
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В Москве умер подключивший себя к аппарату ИВЛ врач

5:05:426/30/2021Фото: pixabay
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Мужчина почувствовал недомогание, но не стал вызывать скорую помощь.

Врач скончался на аппарате ИВЛ

На днях в Москве произошло ЧП – там врач подключил себя к аппарату искусственной вентиляции легких и умер. Выяснилось, что все произошло 25 июня – медик почувствовал себя плохо, но не стал вызывать себе скорую. Вместо этого он подключил себя к аппарату ИВЛ, который был у него в распоряжении. Прибор не помог — мужчина скончался. Его тело обнаружил брат после того, как мужчина перестал выходить на связь.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, не обнаружили следов насилия. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Причину смерти выяснит экспертиза.

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