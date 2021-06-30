Кирилл Кокорин снова устроил драку в кафе центра Москвы

На днях Кирилла Кокорина, брата известного футболиста Александра Кокорина вновь задержала полиция. И снова за драку. На этот раз Кокорин-младший подрался в центре столицы. Как сообщает осведомленный источник, он вместе с другом хотел попасть в ресторан без цифровых кодов. Сотрудники не хотели пускать их и завязался конфликт, который перерос в драку. После этого друзей задержали. Также уточняется, что оба друга были сильно пьяны. Их доставили в отделение.
Напомним, Кирилл Кокорин также был фигурантом громкого дела о драках в центре Москвы. Вместе с братом и футболистом Павлом Мамаевым они были осуждены на срок до полутора лет, но вышли из тюрьмы через 11 месяцев по УДО.