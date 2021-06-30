Кирилл Кокорин снова устроил драку в кафе центра Москвы
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Кирилл Кокорин снова устроил драку в кафе центра Москвы

5:27:516/30/2021Фото: pixabay
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Полиции пришлось доставить его в отделение.

Кокорин снова подрался у ресторана

На днях Кирилла Кокорина, брата известного футболиста Александра Кокорина вновь задержала полиция. И снова за драку. На этот раз Кокорин-младший подрался в центре столицы. Как сообщает осведомленный источник, он вместе с другом хотел попасть в ресторан без цифровых кодов. Сотрудники не хотели пускать их и завязался конфликт, который перерос в драку. После этого друзей задержали. Также уточняется, что оба друга были сильно пьяны. Их доставили в отделение.

Напомним, Кирилл Кокорин также был фигурантом громкого дела о драках в центре Москвы. Вместе с братом и футболистом Павлом Мамаевым они были осуждены на срок до полутора лет, но вышли из тюрьмы через 11 месяцев по УДО.

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