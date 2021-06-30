В Горном Алтае обнаружен нелегальный детский лагерь с детьми из Москвы

Около села Инегень был обнаружен детский лагерь, обустроенный вне закона. При проверке условий проживания детей были обнаружены множественные нарушения.
Отряд из 34 детей был привезен из Москвы 20 июня, их сопровождали 6 взрослых. Все приехавшие были размещены в Агротуристическом комплексе «Инегень» (ИП Каменева Ш. А., организатор отдыха — ИП Федорцов Д.Ю.).
- Проживание детей организовано в 4 аилах площадью около 25 кв.м., в связи с чем не соблюдены нормы площади проживания на одного человека, некоторые дети размещены в том числе на полу на надувных матрацах со спальниками, в связи и с этим отсутствуют свободные проходы между спальными местами. В аилах отсутствуют шкафы, тумбочки для размещения личных вещей проживающих, вещи лежат в чемоданах на полу; в помещениях отсутствовали приборы для дезинфекции воздушной среды; не организована надлежащим образом уборка помещений, отсутствует медицинский кабинет, — говорится в сообщении прокуратуры Республики Алтай.
По результатам проверки зафиксированы нарушения в организации питания несовершеннолетних — вместо пятиразового было трехразовое, документов о качестве продуктов предоставлено не было.
Административное дело возбуждено против организатора отдыха, детей должны отправить по домам.