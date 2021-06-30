Последней мили газификации домов россиян установят единую цену, заявил Путин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Последней мили газификации домов россиян установят единую цену, заявил Путин

5:58:236/30/2021Фото: скрин
0

Бесплатная для населения газификация до домовладений будет обязательно обеспечена, - заверил Путин.

Прямая линия с Путиным 30 июня
Прямая линия с Путиным 30 июня

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня на вопрос, почему резко выросла цена на работы по проведению газа в частные дома, если уже решено, что будет бесплатная газификация.
Правительство обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам, пообещал президент.
Бесплатная для населения газификация до домовладений будет обязательно обеспечена, - заверил Путин.
На вопрос, почему СНТ не входят в эту программу, президент сказал, что
садоводческие товарищества пока не входят в планы газификации последней мили, сначала надо решить вопрос с населенными пунктами.

Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
прямая линиягазификацияпоследняя миля
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Давно пора?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Абсолютно голый мужчина бегал по улицам и бросался под машины в Красноярске
    5:43:06 6/30/2021
    Абсолютно голый мужчина бегал по улицам и бросался под машины в Красноярске
    БердскАвтоволонтеров для врачей ЦГБ разыскивают в Бердске. За бензин вернут деньги
    5:40:18 6/30/2021
    Автоволонтеров для врачей ЦГБ разыскивают в Бердске. За бензин вернут деньги
    10000 рублей в августе получат все шестилетки, даже если в школу не пойдут в 2021 году, заявил Путин
    5:33:27 6/30/2021
    10000 рублей в августе получат все шестилетки, даже если в школу не пойдут в 2021 году, заявил Путин
    Кирилл Кокорин снова устроил драку в кафе центра Москвы
    5:27:51 6/30/2021
    Кирилл Кокорин снова устроил драку в кафе центра Москвы
    Они приперлись: Путин ответил, стоял ли мир на грани войны с заходом эсминца Британии в российские воды Черного моря
    5:27:00 6/30/2021
    Они приперлись: Путин ответил, стоял ли мир на грани войны с заходом эсминца Британии в российские воды Черного моря
    Лунный календарь с удачными и плохими датами для огородника с 1 по 15 июля 2021: что категорически запрещено делать на земле?
    5:20:03 6/30/2021
    Лунный календарь с удачными и плохими датами для огородника с 1 по 15 июля 2021: что категорически запрещено делать на земле?
    БердскГоряченькую вернули жителям Микрорайона Бердска. Раньше на сутки, заявил директор КБУ Анатолий Пронюшкин
    5:19:03 6/30/2021
    Горяченькую вернули жителям Микрорайона Бердска. Раньше на сутки, заявил директор КБУ Анатолий Пронюшкин
    Воришки iPhone у пассажирки поезда Москва-Владивосток и подростка в Новосибирске попались
    5:09:26 6/30/2021
    Воришки iPhone у пассажирки поезда Москва-Владивосток и подростка в Новосибирске попались
    БердскВ компанию «Нотис» в Бердске требуются сотрудники
    5:07:16 6/30/2021
    В компанию «Нотис» в Бердске требуются сотрудники
    В Москве умер подключивший себя к аппарату ИВЛ врач
    5:05:42 6/30/2021
    В Москве умер подключивший себя к аппарату ИВЛ врач