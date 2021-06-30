В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня на вопрос, почему резко выросла цена на работы по проведению газа в частные дома, если уже решено, что будет бесплатная газификация.
Правительство обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам, пообещал президент.
Бесплатная для населения газификация до домовладений будет обязательно обеспечена, - заверил Путин.
На вопрос, почему СНТ не входят в эту программу, президент сказал, что
садоводческие товарищества пока не входят в планы газификации последней мили, сначала надо решить вопрос с населенными пунктами.
Последней мили газификации домов россиян установят единую цену, заявил Путин
Бесплатная для населения газификация до домовладений будет обязательно обеспечена, - заверил Путин.
В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня на вопрос, почему резко выросла цена на работы по проведению газа в частные дома, если уже решено, что будет бесплатная газификация.
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