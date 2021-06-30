Украинские фанаты напали на российского болельщика во время матча Украина- Швеция. Смотрите видео

В Сеть выложили видео, на котором запечатлена потасовка украинских фанатов и российского болельщика. Драка произошла во время матча Украина- Швеция на Чемпионате Европы.
Во время матча 1/8 финала украинские футболисты добились победы над сборной из Швеции со счетом 2:1. Во время встречи один из болельщиков развернул российский флаг, что стало поводом для агрессии со стороны украинских фанатов. В итоге на трибуне началась драка, причем некоторые украинские болельщики встали на сторону поклонника России.
Сборная Украины вышла в ¼ финала ЕВРО-2020 ей предстоит встреча со сборной Англии, которая пройдет в Риме 3 июля в 22:00 на стадионе «Стадио Олимпика».