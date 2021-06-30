Украинские фанаты напали на российского болельщика во время матча Украина- Швеция. Смотрите видео
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Украинские фанаты напали на российского болельщика во время матча Украина- Швеция. Смотрите видео

6:39:556/30/2021Фото: Политика?
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На матче ЕВРО-2020 произошло нападение на российского болельщика. В Сети опубликовали видео инцидента.

Во время матча Украина - Швеция на трибуне подрались украинские фанаты с российским болельщиком

В Сеть выложили видео, на котором запечатлена потасовка украинских фанатов и российского болельщика. Драка произошла во время матча Украина- Швеция на Чемпионате Европы.

Во время матча 1/8 финала украинские футболисты добились победы над сборной из Швеции со счетом 2:1. Во время встречи один из болельщиков развернул российский флаг, что стало поводом для агрессии со стороны украинских фанатов. В итоге на трибуне началась драка, причем некоторые украинские болельщики встали на сторону поклонника России.

Сборная Украины вышла в ¼ финала ЕВРО-2020 ей предстоит встреча со сборной Англии, которая пройдет в Риме 3 июля в 22:00 на стадионе «Стадио Олимпика».

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