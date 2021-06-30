+173 новых зараженных коронавирусом за сутки на 30 июня в Новосибирской области

173 случая COVID-19 зарегистрировали в Новосибирской области за сутки
По данным оперативного штаба на утро 30 июня в регионе зарегистрировано 46 820 случаев коронавируса (+173 за сутки), в том числе у 3 142 детей. 41 630 пациентов выздоровели (+108 за сутки).
Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 65 лет, 68 лет, 71 год и женщины в возрасте 40 лет, 47 лет, 69 лет, 70 лет, 72 года, 83 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 063 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 677 пациентов, в том числе 101 ребенок.
В отделениях реанимации находятся 346 человек. На ИВЛ – 80 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 1 837 763 теста на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 354 обращения.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 042 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (14,0%) без клинических проявлений.
На 30 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".