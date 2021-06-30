+173 новых зараженных коронавирусом за сутки на 30 июня в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

+173 новых зараженных коронавирусом за сутки на 30 июня в Новосибирской области

6:24:316/30/2021Фото: nso.ru
0

Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 65 лет, 68 лет, 71 год и женщины в возрасте 40 лет, 47 лет, 69 лет, 70 лет, 72 года, 83 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 063 человека.

В отделениях реанимации находятся 346 человек. На ИВЛ – 80 пациентов
В отделениях реанимации находятся 346 человек. На ИВЛ – 80 пациентов
Сюжет: Третья волна коронавируса
"Некого больше посадить на прием. Работают на пределе сил": Толпятся ли в огромных очередях к терапевту пациенты с кашлем и температурой в поликлинике №2 Бердска - смотрите фото

"Некого больше посадить на прием. Работают на пределе сил": Толпятся ли в огромных очередях к терапевту пациенты с кашлем и температурой в поликлинике №2 Бердска - смотрите фото21 042 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки на 30 июня 2021Ещё 178 новости

173 случая COVID-19 зарегистрировали в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 30 июня в регионе зарегистрировано 46 820 случаев коронавируса (+173 за сутки), в том числе у 3 142 детей. 41 630 пациентов выздоровели (+108 за сутки).

Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 65 лет, 68 лет, 71 год и женщины в возрасте 40 лет, 47 лет, 69 лет, 70 лет, 72 года, 83 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 063 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 677 пациентов, в том числе 101 ребенок.

В отделениях реанимации находятся 346 человек. На ИВЛ – 80 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 837 763 теста на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 354 обращения.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 042 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (14,0%) без клинических проявлений.

На 30 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

Тимошенко громкой фразой предупредила народ о беде с 1 июля
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Евгений Мураев предрек Украине распад на четыре части
На 33-м году жизни не стало известного актера России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Гольцман раскрыла подробности смерти известного артиста
«Всё равно хуже не будет»: смелые слова Тарасовой о Черчесове
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
«Было жестоко по отношению к нам»: Андерссон высказался об игре
коронавирусантитела вакцинаобязательная вакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будет еще рост?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Почему нельзя вычеркивать из памяти День славления князя Святослава Игоревича 3 июля? За что его почитали славяне и приклоняли колено пред ним
    6:20:22 6/30/2021
    Почему нельзя вычеркивать из памяти День славления князя Святослава Игоревича 3 июля? За что его почитали славяне и приклоняли колено пред ним
    В Горном Алтае обнаружен нелегальный детский лагерь с детьми из Москвы
    6:02:28 6/30/2021
    В Горном Алтае обнаружен нелегальный детский лагерь с детьми из Москвы
    Последней мили газификации домов россиян установят единую цену, заявил Путин
    5:58:23 6/30/2021
    Последней мили газификации домов россиян установят единую цену, заявил Путин
    Абсолютно голый мужчина бегал по улицам и бросался под машины в Красноярске
    5:43:06 6/30/2021
    Абсолютно голый мужчина бегал по улицам и бросался под машины в Красноярске
    БердскАвтоволонтеров для врачей ЦГБ разыскивают в Бердске. За бензин вернут деньги
    5:40:18 6/30/2021
    Автоволонтеров для врачей ЦГБ разыскивают в Бердске. За бензин вернут деньги
    10000 рублей в августе получат все шестилетки, даже если в школу не пойдут в 2021 году, заявил Путин
    5:33:27 6/30/2021
    10000 рублей в августе получат все шестилетки, даже если в школу не пойдут в 2021 году, заявил Путин
    Кирилл Кокорин снова устроил драку в кафе центра Москвы
    5:27:51 6/30/2021
    Кирилл Кокорин снова устроил драку в кафе центра Москвы
    Они приперлись: Путин ответил, стоял ли мир на грани войны с заходом эсминца Британии в российские воды Черного моря
    5:27:00 6/30/2021
    Они приперлись: Путин ответил, стоял ли мир на грани войны с заходом эсминца Британии в российские воды Черного моря
    Лунный календарь с удачными и плохими датами для огородника с 1 по 15 июля 2021: что категорически запрещено делать на земле?
    5:20:03 6/30/2021
    Лунный календарь с удачными и плохими датами для огородника с 1 по 15 июля 2021: что категорически запрещено делать на земле?
    БердскГоряченькую вернули жителям Микрорайона Бердска. Раньше на сутки, заявил директор КБУ Анатолий Пронюшкин
    5:19:03 6/30/2021
    Горяченькую вернули жителям Микрорайона Бердска. Раньше на сутки, заявил директор КБУ Анатолий Пронюшкин