В Саратове иностранцы похитили соотечественника из-за долга его подруги
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Саратове иностранцы похитили соотечественника из-за долга его подруги

6:52:066/30/2021Фото: Pixabay
0

Долг в 3 тысячи долларов стал причиной похищения молодого иностранного студента.

Похищение человека в Саратове объяснили долгом его знакомой

В Саратове шесть выходцев из Туркменистана организовали похищение земляка, чья подруга должна была одному из похитителей три тысячи долларов. 27 июня студентка третьего курса СГУ Лачын Г. ехала в такси со своим однокурсником Соенч Ч. Подъехав к общежитию они подверглись нападению - их вытащили из такси посторонние люди и стали насильно выводить к своей машине. Девушке удалось сбежать, а ее спутника увезли в «Ниссане» в неизвестном направлении.

Лачын обратилась к сотрудникам полиции. Злоумышленники сами позвонили девушке и потребовали выкуп в три тысячи долларов. Через два дня полицейские обнаружили похитителей и заложника в квартире Саратова.

Злоумышленники — шесть граждан Туркменистана, четверо из которых приехали на «дело» из Адыгеи, а два — студенты саратовского университета. Организатором оказался 26-летний Максат О., который утверждает, что его знакомая Лачын должна три тысячи долларов, которые он и хотел получить в виде выкупа.

Девушка отрицает, что брала деньги в долг. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Все участники «дела» задержаны, пишет LIFE.

Путин даст развернутый ответ на тему добровольной вакцинации
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
похищение человекасоотечественникидолг подруги
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отправят домой беспатно?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новосибирец угрожал убить полицейского: идет под суд
    6:51:25 6/30/2021
    Новосибирец угрожал убить полицейского: идет под суд
    Украинские фанаты напали на российского болельщика во время матча Украина- Швеция. Смотрите видео
    6:39:55 6/30/2021
    Украинские фанаты напали на российского болельщика во время матча Украина- Швеция. Смотрите видео
    Может ли Путин передать власть из рук в руки, ответил президент
    6:33:21 6/30/2021
    Может ли Путин передать власть из рук в руки, ответил президент
    Бердск+173 новых зараженных коронавирусом за сутки на 30 июня в Новосибирской области
    6:24:31 6/30/2021
    +173 новых зараженных коронавирусом за сутки на 30 июня в Новосибирской области
    Почему нельзя вычеркивать из памяти День славления князя Святослава Игоревича 3 июля? За что его почитали славяне и приклоняли колено пред ним
    6:20:22 6/30/2021
    Почему нельзя вычеркивать из памяти День славления князя Святослава Игоревича 3 июля? За что его почитали славяне и приклоняли колено пред ним
    В Горном Алтае обнаружен нелегальный детский лагерь с детьми из Москвы
    6:02:28 6/30/2021
    В Горном Алтае обнаружен нелегальный детский лагерь с детьми из Москвы
    Последней мили газификации домов россиян установят единую цену, заявил Путин
    5:58:23 6/30/2021
    Последней мили газификации домов россиян установят единую цену, заявил Путин
    Абсолютно голый мужчина бегал по улицам и бросался под машины в Красноярске
    5:43:06 6/30/2021
    Абсолютно голый мужчина бегал по улицам и бросался под машины в Красноярске
    БердскАвтоволонтеров для врачей ЦГБ разыскивают в Бердске. За бензин вернут деньги
    5:40:18 6/30/2021
    Автоволонтеров для врачей ЦГБ разыскивают в Бердске. За бензин вернут деньги
    10000 рублей в августе получат все шестилетки, даже если в школу не пойдут в 2021 году, заявил Путин
    5:33:27 6/30/2021
    10000 рублей в августе получат все шестилетки, даже если в школу не пойдут в 2021 году, заявил Путин