В Саратове иностранцы похитили соотечественника из-за долга его подруги

В Саратове шесть выходцев из Туркменистана организовали похищение земляка, чья подруга должна была одному из похитителей три тысячи долларов. 27 июня студентка третьего курса СГУ Лачын Г. ехала в такси со своим однокурсником Соенч Ч. Подъехав к общежитию они подверглись нападению - их вытащили из такси посторонние люди и стали насильно выводить к своей машине. Девушке удалось сбежать, а ее спутника увезли в «Ниссане» в неизвестном направлении.
Лачын обратилась к сотрудникам полиции. Злоумышленники сами позвонили девушке и потребовали выкуп в три тысячи долларов. Через два дня полицейские обнаружили похитителей и заложника в квартире Саратова.
Злоумышленники — шесть граждан Туркменистана, четверо из которых приехали на «дело» из Адыгеи, а два — студенты саратовского университета. Организатором оказался 26-летний Максат О., который утверждает, что его знакомая Лачын должна три тысячи долларов, которые он и хотел получить в виде выкупа.
Девушка отрицает, что брала деньги в долг. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Все участники «дела» задержаны, пишет LIFE.