Может ли Путин передать власть из рук в руки, ответил президент
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Может ли Путин передать власть из рук в руки, ответил президент

6:33:216/30/2021Фото: Кремлин.ру
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Вы пришли к власти в рамках добровольной власти Борисом Ельциным вам. Может ли быть такой вариант и сейчас, есть у вас такой кандидат, спросил россиянин.

Путин дал ответ о преемственности власти в России
Путин дал ответ о преемственности власти в России

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня на вопрос от россиянина о власти в России.
-Вы пришли к власти в рамках добровольной власти Борисом Ельциным вам.
Может ли быть такой вариант и сейчас, есть у вас такой кандидат.
- Дело было не так, у нас президент добровольно ушел с поста.
Мне было поручено подыскать кандидатов, все отказались.
Борис Николаевич предлагал мне позже баллотироваться и участвовать в выборах, я тогда сказал ему, что не готов к этому.

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