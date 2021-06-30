Новосибирец угрожал убить полицейского: идет под суд
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Новосибирец угрожал убить полицейского: идет под суд

6:51:256/30/2021Фото: https://www.flickr.com/
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В ходе расследования обвиняемый свою вину в совершенных преступлениях не признал.

Кроме того, фигурант по делу также публично оскорбил представителя власти грубой нецензурной бранью в присутствии иных лиц
Кроме того, фигурант по делу также публично оскорбил представителя власти грубой нецензурной бранью в присутствии иных лиц

Железнодорожным межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти, а также в угрозе убийством и причинением здоровью в адрес следователя в связи с производством им предварительного расследования (ст. 319, ч. 2 ст. 296 УК РФ), сообщает СК по НСО.

Как установлено в ходе следствия, 29 сентября 2020 года 43-летний обвиняемый, находясь в помещении следственного кабинета ИВС УМВД России по городу Новосибирску, при проведении следственного действия (очная ставка) высказал в адрес следователя следственного отдела ЛО МВД России на станции Инская угрозу убийством и причинением вреда здоровью, в связи с производством им предварительного расследования. Кроме того, фигурант по делу также публично оскорбил представителя власти грубой нецензурной бранью в присутствии иных лиц.

В ходе расследования обвиняемый свою вину в совершенных преступлениях не признал.

В настоящее время по уголовному делу заместителем прокурора Центрального района города Новосибирска утверждено обвинительное заключение, вместе с уголовным делом оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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